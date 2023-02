Jeszcze przed wylotem do USA Karl Geiger , drugi zawodnik klasyfikacji generalnej poprzedniego sezonu przyznawał, że jest "niezmiernie ciekawy" tego, co zas tanie w Lake Placid. Przypominał, że w ubiegłym tygodniu, kiedy przetaczała się nad miastem fala chłodu, temperatury osiągały rzadko spotykane wartości. - Zmierzono tam -32 stopnie - opowiadał.

Nie mróz, a wiatr. Niepokojące prognozy przed konkursami PŚ

Zdecydowanie większym problemem dla zawodników i jury może być wiatr. W czwartek (jak wskazują dane serwisu Ventusky) ma on być czysto symboliczny (ok. 1 m/s), lecz w piątek ma w Lake Placid wiać może z prędkością ok. 9 m/s, a w porywach - nawet 18. W sobotę ma być nieco lepiej - ok 2 m/s, podobnie, jak dzień później, kiedy przewiduje się ok 3 m/s. W porywach wartości te mogą być nieco wyższe.