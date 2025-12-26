Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niepokojące informacje. Polski skoczek wykluczony z kadry. Wylądował w szpitalu

Rafał Sierhej

Właściwie już za rogiem majaczy 74. Turniej Czterech Skoczni. Pierwsze skoki w niedzielę 28 grudnia. Tymczasem z obozu reprezentacji Polski nadeszły bardzo negatywne wieści. Okazuje się bowiem, że utalentowany Adam Niżnik spędził kilka ostatnich dni w szpitalu, co przełożyło się na wykluczenie z kadry. Nie zobaczymy go w najbliższych konkursach w Engelbergu.

Adam Niżnik
Adam NiżnikFOTO OLIMPIK / NurPhotoAFP

Karawana Pucharu Świata już niebawem zjedzie się do Niemiec, gdzie rozpocznie się jedna z trzech najważniejszych imprez w tym sezonie. W niedzielę 28 grudnia skoczkowie będą rywalizować o miejsce w pierwszym konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni. Na ten dzień zaplanowano trening oraz kwalifikacje.

Do Oberstdorfu Biało-Czerwoni pojadą w składzie: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła. Na "zaplecze" zepchnięci zostali Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Obaj w tym sezonie prezentowali się bardzo słabo, a Polacy nie zdołali utrzymać limitu sześciu miejsc startowych.

Niżnik w szpitalu. Nie pojdzie na następne konkursy

W związku z tym trzeba było kogoś wykreślić i wybór Macieja Maciusiaka padł na Kubackiego. Nasz mistrz świata wystartuje w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. W samolocie do Szwajcarii nie znajdzie się miejsce dla jednego z pewniaków - trenera Topora Adama Niżnika.

Jak się okazuje 23-latek ostatnie dni spędził w szpitalu z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. - W przypadku Adama pojawiło się podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego, przez co na kilka dni trafił do szpitala. Ostatecznie nie było potrzeby przeprowadzenia operacji - przekazał trener Topór w rozmowie ze "Skijumping.pl".

Dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia Niżnik wspólnie z kolegami uczestniczył w treningu w Zakopanem, ale do Engelbergu nie pojedzie. - Dzisiaj wrócił na skocznię, ale po tej sytuacji chcemy, aby spokojnie wracał do pełnego treningu - dodał szkoleniowiec kadry B, który nie chce nadwyrężać swojego podopiecznego.

Zawodnik w stroju skoczka narciarskiego podczas zawodów, trzymający narty, z widocznym numerem startowym oraz logotypami sponsorów, w tle rozmyte trybuny.
Adam NiżnikMAREK DYBAS/REPORTEREast News

