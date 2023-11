Niepokojące fakty ws. Polaków, zaskakująca prawda. Wyzwanie na starcie PŚ

To już dziś - wielka inauguracja nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jeśli tylko aura na to pozwoli, najlepsi zawodnicy świata zmierzą się już o godzinie 16.00 w pierwszej oficjalnej serii, jaką będą kwalifikacje przed sobotnim konkursem na skoczni w fińskiej Ruce. Minionej zimy Piotr Żyła w jednym z konkursów na obiekcie Rukatunturi wywalczył trzecie miejsce. Generalnie nie jest to jednak skocznia, na której historycznie polscy skoczkowie spisywali się najlepiej.