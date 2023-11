Przez ostatnie dwa dni w ogóle nie trenowaliśmy. Dlatego skoczkowie musieli się w pierwszym skoku zaadaptować do skoczni i panujących warunków. Krok po kroku dopasowywali się do otoczenia. W kwalifikacjach wszyscy byli trochę nerwowi. To spowodowało, że jeździli za wysoko na rozbiegu, a to z kolei przekładało się na to, że brakowało energii, a na tej skoczni jest to bardzo ważne. Każdy błąd na progu może powodować nawet stratę 20 metrów

~ mówił Austriak w rozmowie z Interią Sport.