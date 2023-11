Niepokój o Polaków. Ekspert bije na alarm i nie zostawia wątpliwości

"Patrząc na trójkę: Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch, są to zawodnicy bardzo doświadczeni i dalej nie ma takiego skoczka, który będzie mógł być od nich lepszy. To jest fundament, ale mamy paru młodych skoczków, którzy cały czas się rozwijają . Takie były założenia podczas rozmowy z Thomasem Thurnbichlerem, że ci młodzi muszą robić postępy . Nie chodziło o to, żeby od razu wygrywali, ale postępowali na tyle, żeby w końcu zastąpili starszych kolegów (..) Fajnie by było mieć takiego Daniela Tschofeniga , który w poprzednim sezonie wystrzelił z formą i był w czołówce. Widać to po sezonie letnim i jestem przekonany, że zimą również będzie groźny. Właśnie o kogoś takiego nam chodzi " - mówił dla "Wprost.pl".

Ekspert szczery do bólu w sprawie polskich skoczków. Powiedział o tym wprost

"Żadnej nowej twarzy nie widzimy. Przewijało się w mediach powołanie Kacpra Juroszka, ale na razie trafił do kadry B, a na pierwsze zawody jedziemy zespołem, który kończył ostatnią zimę. Czasami po 30-tce niektórzy skoczkowie zaskakują formą. Dążymy do tego, żeby było to wcześniej, ale uspokajam. Śledzę treningi i zawody Orlen Cupu. Mamy zdolną młodzież, zdolnych juniorów: Klemens Joniak, Kacper Tomasiak, Jan Habdas, Marcin Wróbel. Na pewno są to nazwiska z ogromnym potencjałem, tylko wiemy, że u nas w Polsce często ktoś wydaje się mega utalentowany, ale to później nie przekłada się na wyniki w Pucharze Świata. Dobrze by było, żeby ci chłopcy potrafili zrobić krok do przodu i walczyli z najlepszymi" - dodał ekspert.