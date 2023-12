Niepokój o Kamila Stocha. Padają słowa o końcu kariery. "Nie rozumiem sensu"

"Moja dyspozycja jest bardzo niestabilna. Próbowałem zrobić coś innego w tym skoku. Miałem być bardziej aktywny. To poszło jednak trochę za daleko, bo ten skok był zbyt agresywny. Wszystko było z takiego bardzo mocnego przerzutu. Musieliśmy jednak zaryzykować z trenerem. Tak czasami trzeba. Brakuje mi jednak pewności. Takiej, żebym wiedział, że jak siądę na belce, to wiem, że zadziała to, co chcę zrobić. Potrzebuję kilku bardzo dobrych skoków z rzędu, które dadzą taką pewność. To byłby punkt zaczepienia. Teraz kiedy siadam na belce, nie do końca jestem przekonany, że to, co mam zrobić będzie działać. To jest metoda prób i błędów" - wyjaśnił Interii Sport po nieudanych niedzielnych kwalifikacjach.