Mistrzostwa świata w narciarskie klasycznym okazały się organizacyjną klapą . Choć przy okazji dwóch ostatnich konkursów na dużej skoczni na trybunach dało się zauważyć zdecydowanie więcej kibiców, wcześniej pustka wokół obiektu momentami wzbudzała spore zdziwienie samych zawodników. "Do tej pory panował tu bałagan. To wszystko przypomina zawody kategorii B w Pucharze Świata. Szkoda" - mówił l ider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvor Egner Granerud . Na Słoweńców krytyka wylewała się także w zagranicznych mediach .

Skoki narciarskie: PŚ w Oslo. Organizatorzy obawiają się o zachowanie "kibiców"

W najbliższy weekend w Oslo ma panować piękna pogoda. Sprzyjająca aura na pewno przyciągnie mnóstwo kibiców, co jest dobrą wiadomością, lecz stwarza to także pewne zagrożenie. - Przewiduje się, że poza terenem imprezy także zgromadzą się tłumy, podobnie jak w latach przed pandemią, kiedy to narciarska zabawa często kończyła się pijaństwem, chaosem i wypadkami - piszą norwescy dziennikarze.