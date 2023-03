Niepewna przyszłość reprezentacji Polski. Liderka odsłania kulisy

Skoki narciarskie: Co dalej z kadrą kobiet?

- Od dłuższego czasu źle znoszę takie sytuacje. Nie lubię wewnętrznych porównań między nami i podświadomej presji udowadniania, która jest najlepsza, o ile i dlaczego . Wolę jechać na PŚ i bić się ze światem niż u nas. Nie wiem... może wykształciła to atmosfera w kadrze, może to mój kłopot? A może to ogólnie nasza narodowa mentalność i nie jestem żadnym wyjątkiem? - powiedziała Konderla.

- Dlatego czekam na to, co dalej w ogóle się z nami stanie. Ostatnia zima przebiegła de facto bez kadry narodowej. Bez grupy, bo Zakopane robiło swoje, my swoje. To jak niby tworzyć jedną ekipę, skoro wszyscy i tak byli oddzielnie? Ja w końcu trafiłam do trenera klubowego, a Kinga Rajda do Sławomira Hankusa. Ktokolwiek przyjdzie do nas z misją stworzenia porządnej grupy, może na mnie liczyć. Oby tylko ktoś przyszedł, oby PZN chciał dać nam jeszcze jedną szansę - powiedziała w rozmowie z "TVP Sport".