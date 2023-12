Niemieckie media bezlitosne dla Polaków. Fatalna passa skoczków trwa

Skoczek z Szaflar, który przed sezonem zapowiadał, że chciałby powalczyć o Kryształową Kulę, w sobotnim konkursie w Engelbergu znalazł się poza czołową "30". Do tej pory Kubacki skacze zresztą w kratkę, podobnie jak i cała nasza kadra, ale wymagania wobec niego były znacznie większe. W zawodach, w których triumfował Pius Paschke , punkty zdobyło tylko dwóch podopiecznych Thomasa Thurnbichlera i przed Turniejem Czterech Skoczni budzi to spore obawy.

" To jest denerwujące . Dziś z tymi myślami trzeba się przegryźć, a jutro trzeba podejść do skoków, że będzie dobrze" - dodawał nasz zawodnik.

Kamil Stoch: To był dobry dzień, zrobiłem mały krok do przodu. WIDEO

Kamil Stoch: To był dobry dzień, zrobiłem mały krok do przodu. WIDEO / PZN / PZN

Niemieckie media krytyczne wobec Kubackiego

"Dawid Kubacki nie miał zbyt wiele do zaoferowania. Zabrakło szybkości i odległości. To nie wystarczy, by awansować do finału" - napisali dziennikarze tej gazety.