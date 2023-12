Markus Eisenbichler to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Reprezentant Niemiec przez ostatnie lata z dumą reprezentował swój kraj, odnosząc ogromne sukcesy na arenach międzynarodowych. Pochodzący z Bad Reichenhall zawodnik trzy razy sięgał po medale na mistrzostw świata w lotach , w swoim dorobku ma jeszcze siedem medali zdobytych na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym . Aż sześć z tym krążków jest, co ciekawe, złotego koloru.

Nic, co piękne nie może jednak trwać wiecznie. W tym sezonie sześciokrotny mistrz świata musi zadowolić się udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Niestety, w zawodach niższej rangi wybitny skoczek narciarski też nie radzi sobie najlepiej. Do tej pory zawody kończył bowiem kolejno na czternastym, dwudziestym trzecim, szesnastym i dwudziestym szóstym miejscu . Nie są to wyniki, z jakich 32-latek mógłby być zadowolony.

Sven Hannawald wprost o formie Markusa Einsebichlera. Nie gryzie się w język

Patrząc z zewnątrz nie rozumiem, dlaczego się tak rozsypuje. Jego występy są do bani. Można się zastanawiać, czy wpływu na to nie mają sprawy osobiste