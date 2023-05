Na pożegnania z kilkoma skoczkami nadszedł czas w Planicy, gdzie tradycyjnie zwieńczono sezon Pucharu Świata . Swoje ostatnie skoki oddali Cene Prevc, Bor Pavlovcić i Tilen Bartol, a kilka tygodni później do grona "emerytów" dołączyli kolejni zawodnicy, w tym Czech Frantisek Lejsek czy Norweg Sander Vossan Eriksen. Na skoczni nie zobaczymy również Andersa Fannemela , a na tym nie koniec pożegnań w środowisku skoków narciarskich.

David Siegel kończy karierę

Rozbrat z zawodowym uprawianiem sportu ogłosił David Siegel. Niemiec o swojej decyzji poinformował za pośrednictwem Instagrama. "Nadszedł czas, aby się pożegnać. Niestety, po 21 latach w skokach narciarskich przyszedł koniec. Przez ten czas pomagała mi wiara oraz niezliczona liczba osób. Wielkie dzięki za to" - napisał 26-latek.

David Siegel po kontuzji nie wrócił do dawnej formy

W tym samym sezonie razem z kolegami wygrał drużynowy konkurs w Zakopanem. Siegel nie będzie jednak dobrze wspominał rywalizacji na Wielkiej Krokwi - to właśnie podczas zawodów w Polsce zerwał więzadła krzyżowe, przez co musiał przejść operację. Po zabiegu nie wrócił już do dawnej formy i miał problem z nawiązaniem wyrównanej rywalizacji ze światową czołówką.