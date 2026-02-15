Niemiecki mistrz wypalił. Oto, co spotkało go we Włoszech. Wmieszał w to Polskę

Swojego momentu chwały podczas włoskiej imprezy naturalnie doświadczyło także kilku innych skoczków. Jednym z nich był Philipp Raimund, który w Predazzo wywalczył tytuł mistrza olimpijskiego na skoczni normalnej. Sukcesu tego Niemiec nie dał jednak rady powtórzyć podczas zmagań na skoczni dużej, gdzie ostatecznie ulokował się na 9. miejscu.

Tuż po zakończeniu sobotnich zmagań, Raimund postanowił odnieść się do sytuacji, która miała miejsce podczas indywidalnego konkursu olimpijskiego. Ujawnił on bowiem szczegóły, których nie można było dostrzec w transmitujących konkurs kamerach.

Kibice nie mieli litości dla mistrza olimpijskiego. "Pozwalają sobie na zbyt wiele"

Okazuje się bowiem, że podczas walki o medal na skoczni dużej, Philipp Raimund spotkał się z nieprzychylnością słoweńskich kibiców, którzy tego dnia gorliwie dopingowali lidera swojej kadry - Domena Prevca. Niemiecki mistrz olimpijski wyznał, że zmagał się z ciągłymi prowokacjami ze strony słoweńskich sympatyków skoków narciarskich.

Uznałem to za nieco niestosowne. Zupełnie niepotrzebne.

Skoczek podkreślił jednocześnie, że nie ma żadnych zarzutów względem ostatecznych medalistów IO (w tym Kacpra Tomasiaka). Jego wypowiedź dotyczyła jedynie niestosownego zachowania fanów, zebranych pod włoską skocznią. W ramach wzmocnienia narracji o niepożądanych sytuacjach z kibicami Raimund odniósł się także do nieprzyjemności, z jakimi po olimpijskim konkursie drużyn mieszanych mierzyła się Pola Bełtowska. Na 19-letnią Polkę spłynęła wówczas ogromna fala hejtu, którym bardzo licznie "obdarowali ją" kibice z kraju nad Wisłą.

"Myślę, że kibice czasami pozwalają sobie na zbyt wiele" - spuentował Raimund, stając niejako w obronie polskiej zawodniczki.

Philipp Raimund KERSTIN JOENSSON AFP

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund Grzegorz Momot PAP

Krzysztof Rawa: My się nie wyzwolimy od magii skoków narciarskich. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport