Niemiecki mistrz świata zaskoczył ws. afery Norwegów. "Wybaczam im"

Najpierw muszę wszystko uporządkować, zrobić krok wstecz w kwestii skoków, żebym miał przestrzeń psychiczną potrzebną do właściwego podejścia do roli trenera. Jako szkoleniowiec nie możesz być zbyt emocjonalny ani zbyt krytyczny. Wiem, jak wygląda mój trening i tego właśnie oczekiwałbym w tej chwili od sportowców. A to nie przyniosłoby żadnej korzyści ani sportowcom, ani mnie. Na pewno dochodziłoby do konfliktów, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, aby pomagać i wspierać sportowca, to jest mój cel

~ Markus Eisenbichler