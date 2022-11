Niemiecki gwiazdor zdruzgotany! "Są o dwa kroki przed nami"

Tego jednak zabrakło, a Niemcy zawiedli na całej linii. W sobotę najlepszy z nich - Pius Paschke był dopiero 12., a lider kadry - Karl Geiger nie awansował nawet do drugiej serii. Dzień później było jeszcze gorzej - znów to Paschke pokazał się z najlepszej strony, ale wystarczyło to do zajęcia ledwie 15. lokaty.