Niemieccy skoczkowie mają poważny problem. "Wszyscy są tego świadomi"

Po zakończonym niedawno Turnieju Czterech Skoczni niemieccy zawodnicy nie mają powodów do zadowolenia. Najwyżej sklasyfikowany z podopiecznych Stefana Horngachera był Andreas Wellinger, który uplasował się dopiero na 11. pozycji. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w czołowej dziesiątce znajduje się z kolei tylko jeden Niemiec - Karl Geiger, który jest ósmy. To dobrze obrazuje kryzys, w jaki wpadła kadra naszych zachodnich sąsiadów.

Rafał Kot o kryzysie niemieckich skoczków

Według Eksperta zawodzi Markus Eisenbichler, który ubiegły sezon zakończył na szóstym miejscu w "generalce". Z kolei w bieżącym cyklu Pucharu Świata aż trzykrotnie kończył konkurs na pierwszej serii. - To nie do pomyślenia, żeby honoru reprezentacji bronił młody Philipp Raimund. Jego występ to właściwie jedyny powód do optymizmu, ale w Niemczech raczej nikomu nie w głowie świętowanie - ocenił Kot.