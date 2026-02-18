Niemiec zobaczył, co zrobił Tomasiak i nie chciał milczeć. Nagle wspomniał Małysza

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Z trzema medalami na koncie swoje debiutanckie igrzyska olimpijskie zakończył Kacper Tomasiak. 19-latek zachwycił wszystkich i już przeszedł do historii. Tylu krążków na jednej imprezie czterolecia nigdy nie zdobyli m.in. Kamil Stoch czy Adam Małysz. Dla naszego reprezentanta to dopiero początek wielkiej kariery. O kilku sprawach przestrzegł go Martin Schmitt, czyli były legendarny skoczek. W pewnej chwili nawiązał on do wspomnianego już Małysza.

Mężczyzna ubrany w zimową czapkę z polską flagą i szalik rozmawia przez telefon, w tle widoczne trybuny ze zgromadzonymi kibicami podczas wydarzenia sportowego, w okrągłej ramce młody skoczek narciarski w złotym kasku cieszy się z triumfu, unosząc ręce...
Adam Małysz i Kacper Tomasiak (w ramce)Tomasz Kalemba/Interia.pl/Grzegorz Momot/PAPINTERIA.PL
Po niezbyt dobrych występach w Pucharze Świata reprezentanci Polski, głównie za sprawą Kacpra Tomasiaka spisali się kapitalnie na igrzyskach olimpijskich. Utalentowany 19-latek zdobył srebro i brąz w rywalizacji indywidualnej. Do tego w duecie z Pawłem Wąskiem dodał tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów.

    Reprezentant naszego kraju takim występem przeszedł do historii. Jako dopiero trzeci skoczek w historii całej dyscypliny wywalczył trzy medale najważniejszej imprezy czterolecia. Takiej sztuki wcześniej nie dokonali nawet Kamil Stoch czy Adam Małysz. O Polaku głośno jest w całym sportowym środowisku.

    Kilka słów po ostatnim konkursie na igrzyskach o zawodniku z Polski powiedział legendarny Martin Schmitt. Niemiec w rozmowie ze "Sport.pl" w samych superlatywach wypowiadał się o jego formie i pracy, jaką wykonał do tej pory.

    - Kacper to superutalentowany facet! A do tego ciężko pracujący sportowiec. Już przed igrzyskami miał fantastyczny sezon, a na igrzyskach na pewno nie można było od niego oczekiwać aż takich występów. Ale pokazał, na co go stać - tłumaczy.

    Schmitt z radą do Tomasiaka. To będzie bardzo ważne

    Co więcej, legendarny rywal Adama Małysza wprost wypowiedział się o tym, co czeka teraz Tomasiaka. Wyjawił, że ten powinien wystrzegać się porównań ze Stochem czy wspomnianym prezesem PZN.

      Radzenie sobie z oczekiwaniami może być trudnym zadaniem, ale mam nadzieję, że Kacper skupi się na sobie, na swojej karierze, na kreowaniu własnych ścieżek. Liczę, że nie będzie za bardzo myślał o Adamie i o Kamilu
      dodał dla Sport.pl.

      Polscy skoczkowie wrócili już do kraju z Włoch. 22 lutego wezmą udział w mistrzostwach Polski, natomiast na przełomie lutego i marca będą rywalizować już w zawodach rangi Pucharu Świata w Bad Mitterndorf.

      Sportowiec w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i okularami, ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, unosi ręce dla zachowania równowagi na śnieżnym stoku.
      Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
      Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
      Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
      Mężczyzna w jasnej kurtce na pierwszym planie, patrzący w bok, w tle dwie rozmazane postacie w ciemnych ubraniach.
      Martin SchmittMarcin Golba/Nur PhotoAFP
