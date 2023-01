Niespełna 72-letni Aschenbach w skokach narciarskich wygrał wszystko , co było do wygrania. Po największe laury sięgał w latach 70., zdobywając złote medale najważniejszych imprez. W 1976 roku został w Innsbrucku mistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, a dwa lata wcześniej - również indywidualnie - świętował podwójne mistrzostwo świata na normalnej i dużej skoczni.

Hans-Georg Aschenbach ma koszmarną wiadomość ws. współczesnego dopingu

To wówczas, jedną decyzją, u wielu właściwie przekreślił cały swój dorobek. - W NRD każdy reprezentant kraju, nieważne czy junior, czy dorosły sportowiec, musiał brać środki dopingujące. (...)Każdy musiał podpisać dokument, który mówił o "dobrowolnym, regularnym zażywaniu środków wspomagających wyniki sportowe". Tak to nazywano. Jako lekarzowi kadry zlecono mi przygotowanie dokumentacji medycznej dla Komitetu Centralnego w Berlinie Wschodnim. Miała zawierać informacje o tym, co zamierzam podawać sportowcom. Wtedy uciekłem - mówi urodzony w 1951 roku Aschenbach o wydarzeniach, które wpłynęły na decyzję o ucieczce z NRD i udaniu się do RFN.