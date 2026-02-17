Niemiec ogłasza wprost ws. decyzji jury. Na tym skorzystali Wąsek i Tomasiak

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Decyzja jury o odwołaniu 3. serii konkursu duetów sprawiła, że Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek mogli cieszyć się z olimpijskiego srebra. Jak można było się spodziewać, mocno nie przypadła do gustu Niemcom, którzy znaleźli sie tuż za podium. Głos w sprawie kontrowersyjnej decyzji zabrać postanowił Werner Schuster. Po jego słowach można stwierdzić, że doszło do swego rodzaju zwrotu akcji.

Dwóch młodych sportowców w białych kurtkach z napisem Polska i czerwonych czapkach prezentuje zdobyte medale oraz maskotki. W prawym górnym rogu okrągła wstawka przedstawia trenera lub członka sztabu, również w czerwonej czapce.
Werner Schuster odniósł się do decyzji, która dała medale Wąskowi i TomasiakowiPAP/Grzegorz Momot / ARNE DEDERT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFPPAP
Chociaż przed startem igrzysk wydawało się to wręcz nierealne, z Predazzo Kacper Tomasiak wyjedzie z aż trzema olimpijskimi medalami. W poniedziałek razem z Pawłem Wąskiem dołożył do srebra i brązu wywalczonych indywidualnie kolejny srebrny medal, tym razem w historycznym konkursie duetów.

Polacy ze srebrem igrzysk. Pomogła decyzja jury

Polacy skorzystali mocno na decyzji jury, które wobec bardzo trudnych warunków zdecydowało się odwołać trzecią serię, w której dość blisko lądował Tomasiak. 19-latek został puszczony w bardzo trudnych warunkach, które skutecznie uniemożliwiły mu udaną próbę. Wydawało się już, że szanse medalowe przepadły. Wówczas Sandro Pertile ogłosił, że trzeciej serii nie uda się dokończyć, a że po drugiej Biało-Czerwoni zajmowali pozycję wiceliderów, sięgnęli po srebro.

To był powód przerwania zawodów. Sandro Pertile wszystko wyjaśnił

Jak można było się spodziewać, decyzja o anulowaniu 3. serii oburzyła Niemców. Ci ostatecznie skończyli tuż za podium ze stratą zaledwie 0,3 pkt do trzeciego miejsca. Stefan Horngacher był oburzony, a z niemieckich mediów wylewał się wręcz żal na kontrowersyjną decyzję jury.

Wojciech Topór po srebrze Tomasiaka i Wąska: Poczułem wielką ulgę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Były trener Niemców wprost ws. decyzji Jury. "Z pewnością słuszna"

Co ciekawe, skrajnie inne od Horngacher stanowisko prezentuje Werner Schuster, pracujący obecnie jako ekspert Eurosportu. Niemiec ogłosił, że jury podjęło słuszną decyzję.

Ostatecznie decyzja jury była z pewnością słuszna. Gdyby pospieszyli się z przejazdem, byłoby to bardzo niesprawiedliwe
stwierdził były trener reprezentacji Niemiec.

    - Albo powinni byli kontynuować szybciej, albo zrobić sobie przerwę - kwadrans, to się zdarza non stop. Ale podejrzewam, że na igrzyskach olimpijskich jest presja czasu - dodał.

    Podobną optykę na sprawę przedstawił także lider Niemców - Philipp Raimund. Choć trudno było się pogodzić z czwartym miejscem, w jego opinii decyzja o odwołaniu 3. serii była słuszna. Pierwotnie z "niemieckiego obozu" płynęł jedynie głosy oburzenia w związku z decyzjami Sandro Pertile. Słowa Horngachera, a także Raimunda sprawiają, że można mówić o zwrocie akcji ws. tejże narracji.

    Dwóch sportowców w białych kurtkach z polskim godłem i czerwonych czapkach smakuje medale. Mają na sobie akredytacje i cieszą się z sukcesu na tle zimowej scenerii.
    Paweł Wąsek i Kacper TomasiakFILIP SINGEREPA
    Mężczyzna w zielonej kurtce oraz czerwonej czapce z napisem, uśmiecha się i unosi ręce do góry w geście aplauzu, w tle widoczne są flagi oraz rozmyta publiczność na tle ciemnych drzew.
    Werner SchusterARNE DEDERT DPA
    Mężczyzna ubrany w czarną zimową kurtkę z licznymi naszywkami sponsorów, czapkę z logo i napisem Orlen oraz polską flagą stoi na zewnątrz podczas opadów śniegu.
    Maciej MaciusiakMarcin Golba / NurPhoto AFP

