Niemiec nie patyczkował się mówiąc o Tomasiaku. Wygarnął wprost. "Nie jest perfekcyjny"

Przez najbliższe tygodnie fani skoków narciarskich będą z zapartym tchem śledzić poczynania Kacpra Tomasiaka w Pucharze Świata. 19-latek podczas minionych Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 stał się bohaterem biało-czerwonej reprezentacji i rozbudził ogromne nadzieje. Zdobył dwa srebrne oraz jeden brązowy medal i już teraz stawiany jest obok największych legend skoków narciarskich, ale w pełni na to zapracował.

Kolejnym osiągnięciem Tomasiaka jest wywalczenie tytułu mistrza Polski. Na skoczni w Wiśle 19-latek był faworytem i wywiązał się z tej roli znakomicie. To jedynie podkreśla, ze zawodnik jest obecnie w znakomitej formie i być może nie powiedział ostatniego słowa w tym sezonie. Jednak trzeba pamiętać, że Tomasiak ma dopiero 19 lat i wciąż ma pełne prawo do gorszych momentów na skoczni.

Legenda wprost o Tomasiaku. Schmitt ocenił talent polskiego skoczka

Mówił o tym chociażby Maciej Maciusiak w rozmowie z "Super Expressem". "Musimy pamiętać, że skoki narciarskie to jest sinusoida formy sportowej. Ta dyspozycja zawodnika będzie falować, szczególnie w takim młodym wieku" - ocenił szkoleniowiec reprezentacji Polski. Teraz w podobnym tonie wypowiedział się Martin Schmitt. Legendarny niemiecki skoczek w rozmowie z portalem WP SportoweFakty nie ukrywał, że medal Tomasiaka na dużej skoczni był dla niego zaskoczeniem.

"Najbardziej zaskakujący dla mnie był jego medal na dużej skoczni. Miał znakomitą prędkość w locie. Oczywiście, w tym elemencie nie jest perfekcyjny, nie jest jeszcze na poziomie Domena Prevca. Pokazuje to jednak, jak wielki ma potencjał" - powiedział były reprezentant Niemiec. Schmitt podkreśla, że w skokach narciarskich wzrost jak i spadek formy mogą przyjść z sezonu na sezon i jest to całkowicie naturalne w tym sporcie.

"Przed nim jeszcze długa droga. To jest jego dopiero pierwszy sezon w Pucharze Świata. Wygranie trzech medali na igrzyskach to znakomity start. W skokach wiele zmienia się jednak z sezonu na sezon. Taka po prostu uroda tego sportu. Nawet jak jesteś najsilniejszy w danym momencie, to nie oznacza, że za rok będziesz w tym samym miejscu" - uważa Niemiec. Zauważył jednak, że Tomasiak ma możliwość, aby być jedną z czołowych postaci skoków w najbliższych kilkunastu latach, ale przed 19-latkiem jest jeszcze sporo pracy.

