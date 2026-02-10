Niemiec górą nad Tomasiakiem, a tu zaskakujące doniesienia. Nawet tego nie ukrywał

Philipp Raimund jako jedyny okazał się lepszy od Kacpra Tomasiaka i zdobył złoty medal na skoczni normalnej w Predazzo. Dla Niemca to było nie tylko pierwsze olimpijskie złoto, ale również pierwsza wygrana w zawodach najwyższej kategorii. Niemiec jednak wielu kibicom znany jest także z innej działalności. Po zostaniu mistrzem olimpijskim, wielu fanów mu o tym przypomniało.

Dwóch sportowców w zimowych kurtkach i czapkach gryzie złote medale, trzymając je na niebieskich wstążkach. Na twarzach widoczne emocje oraz radość ze zwycięstwa.
Kacper Tomasiak i Philipp Raimund na podium po konkursie olimpijskim na skoczni normalnejTOBIAS SCHWARZ / AFPAFP
Raimund ma 25 lat i dopiero niedawno stał się jednym z najlepiej skaczących niemieckich zawodników. Pod czujnym okiem Stefana Horngachera udało mu się osiągnąć coś, co wydawało się jeszcze niedawno zupełnie nierealne, tym bardziej, że wcześniej znakomitą formę prezentowały największe gwiazdy sezonu.

Tomasiak rzucił wyzwanie Niemcowi, Horngacher zareagował. Trener wprost o Polaku

Phillip Raimund wygrał z Tomasiakiem i został mistrzem olimpijskim

Horngacher miał co świętować. Kolejny jego podopieczny skończył z medalem igrzysk olimpijskich. Tym razem został nim 25-letni Philipp Raimund, który choć stawał już na podium Pucharu Świata, jak dotąd nie wygrał żadnego konkursu. Złoto było niespodzianką, choć byli i tacy, którzy obstawiali dla niego medal, jak choćby Piotr Żyła.

Po wygranej w sieci pojawiło się sporo wiadomości od młodych fanów i fanek Raimunda, również tych pochodzących z Polski. Okazało się, że niemiecki skoczek znany jest nie tylko ze swojej sportowej działalności, ale również ze... streamowania gier.

Philipp Raimund znany jest też ze streamowania gier

Internet z pewnością pomógł wielu ludziom z całego świata się poznać. Tak też stało się w przypadku Philippa Raimunda znanego w sieci jako Hille Raimund. Niemiecki sportowiec ma własny kanał na Twitchu, na którym pokazuje m.in. wyimki z gry w World of Warcraft czy organizował wspólne wieczory gier i zabaw dla fanów i fanek.

Co z drugim medalem dla Tomasiaka? Dobitne słowa mistrza. Wydał "werdykt"

Niektórzy po zdobyciu przez niego złotego medalu chwalili się w mediach społecznościowych, że ograli go niegdyś w kalambury czy kulki. Zdaje się, że nowy mistrz olimpijski będzie miał po igrzyskach spory ruch na swoim kanale.

Co ciekawe, podobne hobby ma wielu innych sportowców. Wśród Polaków ze swoich streamów znany jest Andrzej Stękała znany jako Jendker95, a także Tomasz Fornal występujący pod pseudonimem Tytusc.

Od lewej: Kacper Tomasiak, Philipp Raimund, Ren Nikaido, Gregor Deschwanden
