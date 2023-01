71.Turniej Czterech Skoczni ma na razie jednego bohatera. Halvor Egner Granerud jest na dobrej drodze do wygrania wszystkich czterech konkursów w jednej edycji. Norweg może dołączyć do wąskiego grona skoczków, którzy mają Wielkiego Szlema. Na ten moment nikt nie jest w stanie go zatrzymać.