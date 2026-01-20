Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemcy wszczynają alarm ws. Polski. Chodzi o Tomasiaka i "sensację" z Małyszem

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

W Niemczech głośno jest o tym, co dzieje się wokół polskiej kadry skoków narciarskich przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Tamtejszy serwis Sport jest zaskoczony powołaniem Klemensa Joniaka w miejsce Kacpra Tomasiaka na mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie. Zauważono również świeżą wypowiedź Adama Małysza. "Sensacja" - tak kwitują słowa, które padły z ust prezesa PZN.

Dwóch mężczyzn ubranych w zimowe kurtki z widocznymi logotypami sponsorów, po lewej stronie osoba o zaskoczonym wyrazie twarzy w ciemnej kurtce, po prawej młody mężczyzna w czerwonej kurtce z kapturem i skupionym wyrazem twarzy na tle opadów śniegu.
Adam Małysz, Kacper TomasiakKai Taller/Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zimowe igrzyska olimpijskie za pasem, lecz wokół kadry polskich skoczków narciarskich jest trochę niejasności. Przede wszystkim do tej pory nie wiadomo, kto w ogóle poleci do Włoch, by reprezentować biało-czerwone barwy. Przed trenerem Maciejem Maciusiakiem trudna decyzja, która musi jeszcze dostać akceptację Polskiego Związku Narciarskiego. Zaaprobowany przez Adama Małysza i spółkę skład na ZIO Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026 mamy poznać w czwartek 22 stycznia.

Selekcjoner wykonał ruchy, które niektórych mogły zaskoczyć. Na przykład na mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie nie zgłosił Kacpra Tomasiaka, który stanowi najjaśniejszy punkt kadry. Można domniemywać, że w założeniu 18-latek ma już po prostu skupić się w Polsce na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. Zdaje się, że jest jedynym "pewniakiem" do wyjazdu. Tak czy inaczej jego absencja nie przechodzi bez echa. Odnotowują ją m.in. Niemcy.

    Joniak zamiast Tomasiaka. Niemcy zaskoczeni. A to nie wszystko

    "Najlepszy skoczek nie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Oberstdorfie" - opisuje niemiecki serwis Sport. "Polski Związek Narciarski (PZN) ogłosił wstępny skład na zbliżające się mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie - i wywołało to spore poruszenie. Kacper Tomasiak, najlepszy Polak w tym sezonie Pucharu Świata, nie weźmie udziału w mistrzostwach świata. Zamiast niego, ku zaskoczeniu wszystkich, w składzie znalazł się Klemens Joniak" - czytamy.

    Fakt, że Kacper Tomasiak nie został powołany, nie jest decyzją sportową. 18-letni wschodzący gwiazdor, który zajmuje obecnie 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i jest najlepszym polskim skoczkiem, ma, według federacji, skupić się przede wszystkim na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich i w związku z tym ma mieć przerwę od rywalizacji
    - dodano.

    To jednak niejedyny polski wątek zauważony przez Niemców. Wszczynają bowiem alarm po słowach Adama Małysza, który w rozmowie dla programu "3. seria" w TVP Sport oświadczył, że jeszcze nie wie, czy będzie starał się o kolejną kadencję w fotelu prezesa PZN.

    "Muszę to bardzo rozważyć. Powiem szczerze, że to były trudne cztery lata. Sam nie przypuszczałem, że wytrzymam. Ostatnie sezony mocno mnie przeczołgały" - mówił i dorzucił, że sprawę mogą rozjaśnić najbliższe igrzyska olimpijskie. To, jak potoczą się losy rywalizacji Polaków, może mu pomóc w podjęciu decyzji.

    Ewentualność pożegnania Małysza z PZN-em niemiecki Sport kwituje jednym słowem: "Sensacja". "W polskim sporcie zimowym mogą nastąpić poważne zmiany kadrowe. Wśród osób, których to dotknie, jest legenda skoków narciarskich" - odnoszą się do słów byłego skoczka.

    Czy naprawdę realnym jest nowe nazwisko na stanowisku szefa narciarskiej federacji? Choć sam Małysz decyzji jeszcze nie podjął, sam przyznał, że trudno w tej chwili wyobrazić mu sobie pożegnanie z pracownikami i projektami, które wspólnie zaczęli. Wiąże z nimi duże nadzieje. "Mimo że może sport zimowy nie wygląda u nas jakoś cudownie, to sporo reform się rozpoczęło. I te sukcesy prędzej czy później przyjdą. Trzeba czasu" - podsumował.

    Adam Małysz
    Adam MałyszTomasz Jastrzebowski Reporter
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
    Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
    Młody mężczyzna w czerwonej kurtce sportowej trzyma narty narciarskie, na głowie ma czapkę z polską flagą i logo sponsora.
    Kacper TomasiakAndrzej IwańczukReporter

