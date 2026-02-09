Niemcy wszczynają alarm ws. Polaków na igrzyskach. Pada nazwisko Tomasiaka

W sercach polskich kibiców pojawiło się trochę nadziei po tym, co wydarzyło się w trakcie niedzielnego składającego się z trzech sesji treningu na skoczni normalnej na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Kacper Tomasiak oddał na tyle dobrą próbę, że w pierwszej sesji został sklasyfikowany na 2. miejscu. Z kolei najlepsze skoki Kamila Stocha i Pawła Wąska pozwoliły im na uplasowanie się na kolejno 8. i 17. lokacie.

"Takie skoki na treningach uspokajają. Przyjeżdżaliśmy do Predazzo i wiedzieliśmy, że chłopaki wyglądają nieźle. Oczywiście nie mieliśmy porównania z innymi. Już czwartkowe skoki pokazały nam, że jest nieźle, a teraz tylko się w tym utwierdziliśmy. W poniedziałek zatem wszystko się może wydarzyć" - zapowiedział po wszystkim Maciej Maciusiak, dodając kilka słów o Tomasiaku, który spisuje się najlepiej z polskiego tria.

Mocną stroną Kacpra może być to, że po nim kompletnie nie widać żadnego stresu, a przecież dla niego to debiut olimpijski. Ten spokój może być jego przewagą

O szansach i dyspozycji Polaków wypowiadają się także niemieccy eksperci. O wyrażenie zdania poproszono Martina Schmitta i Markusa Eisenbichlera. Słowa zwłaszcza drugiego z nich brzmią jak alarm.

Dosadne słowa o tym, co dzieje się u polskich skoczków. "Starsi koledzy są zawsze o krok za nim"

Sytuację wokół polskiej kadry Eisenbichler określa jako "dość trudną". "Macie młodych zawodników, ale właściwie tylko jeden z nich, Kacper Tomasiak, notuje naprawdę dobry sezon. Starsi koledzy są zawsze o krok za nim. Jeśli chodzi o Kamila Stocha, to w trakcie sezonu miewa momenty, kiedy w zawodach spisuje się nieco lepiej, ale potem przychodzi konkurs, który nie jest już tak udany. (...) To nie jest łatwy czas dla Biało-Czerwonych" - mówi drużynowy brązowy medalista olimpijski z Pekinu, a dziś ekspert Eurosportu, cytowany przez "Fakt".

Czy jego zdaniem są widoki na olimpijski medal Tomasiaka już na tych igrzyskach? Niczego nie wyklucza, lecz - w jego opinii - "będzie to spore wyzwanie". Nie ma natomiast nadziei co do Stocha. "Myślę, że patrząc realistycznie, nie ma on szans na medal indywidualny. Mam jednak nadzieję, że uda mu się zaliczyć po prostu dobry występ" - mówi i dodaje, że jeśli w konkursie duetów Kamil i Kacper będą w dobrej formie, "mogą powalczyć o tę niewielką szansę na medal w super teamie".

Trzy grosze w temacie polskich zawodników dorzuca Martin Schmitt. W rozmowie z WP SportowymiFaktami Wąska określa jako "dobrego skoczka, którzy potrzebuje zaufania", miło wypowiada się również o Stochu, nie gasząc przy tym medalowych nadziei.

W skokach wiele szybko się zmienia. Karl Geiger i Andreas Wellinger w jeden weekend wrócili do czołówki. Stoch ma na tyle doświadczenia, że wie, jak się przygotować na tak ważną imprezę. Brak dobrych rezultatów w pierwszej części sezonu mógł zachwiać jego pewnością siebie, ale jeśli nie on to kto

A co z Tomasiakiem? Schmitt nie wymienia go w gronie faworytów do zagrożenia Domenowi Prevcowi w marszu po olimpijskie złoto. Jego zdaniem szansę mają na to Nikaido, Kobayashi, Hoerl, Embacher, Raimund i Hoffmann.

Natomiast dość boleśnie brzmi diagnoza niegdysiejszego wielkiego rywala Adama Małysza w kontekście Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, którzy nie znaleźli się w kadrze na ZIO 2026. "Nie jest to miłe pożegnanie. Mieli wspaniałe kariery i jeszcze wprawdzie ich nie skończyli, ale wydaje mi się, że stracili ostatnią szansę na wyjazd na igrzyska. Myślałem, że ostatecznie pojadą do Mediolanu i będą na nich odgrywali ważną rolę, pomimo wieku. Mają ogromne możliwości. Trzeba jednak patrzeć na przyszłość i może to też było powodem takiego wyboru trenera" - podsumowuje temat.

Kacper Tomasiak Andrzej Iwańczuk Reporter

Kacper Tomasiak, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 JAVIER SORIANO AFP

Kamil Stoch, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Paweł Wąsek Foto Olimpik AFP

