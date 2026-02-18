Niemcy wstrząśnięci, wprost ogłaszają ws. Tomasiaka. I bezlitośnie oskarżają

Niemcom wciąż trudno pogodzić się z decyzją, która zapadła w konkursie duetów na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W trzeciej serii Philipp Raimund skoczył tak dobrze, że odrobił sporo punktów do czołówki, pojawiły się nawet widoki na medal. Rzecz w tym, że warunki były tak trudne, że wypaczyłyby wyniki zawodów i jury zdecydowało o uznaniu za wiążące rezultatów jedynie z dwóch serii. To oznaczało złoto dla Austriaków, srebro dla Polaków oraz brąz dla Norwegów.

Ostateczna decyzja zapadła po skoku Kacpra Tomasiaka, który najpierw przez dłuższy czas w śnieżycy, opatulony kocem, oczekiwał na zgodę na wejście na belkę, a następnie - gdy już takową dostał - oddał próbę z prędkość najazdową zaledwie 91,4 km/h. To o 3 km/h wolniej niż w dwóch pierwszych skokach. To dało do myślenia wszystkim, o niesprawiedliwych warunkach Polaka mówił nawet Andreas Wellinger, twierdząc publicznie, że Kacper "nie miał żadnych szans" na oddanie dobrej próby.

Do domu niemieccy skoczkowie wracają z jednym medalem na koncie. To złoto Raimunda wywalczone na skoczni normalnej. Dla przyzwyczajonych do dużych sukcesów Niemców to za mało. Wieszczą "wstrząs", a w tym kontekście pada nazwisko 19-letniego Polaka.

Zamieszanie w Niemczech po tym, co stało się na igrzyskach. Pada nazwisko Tomasiaka

"Konieczny 'wstrząs' w niemieckich skokach narciarskich" - ogłasza niemiecki serwis Sport. "Niemieccy skoczkowie narciarscy zdobyli tylko jeden medal na igrzyskach olimpijskich w Predazzo - złoto Philippa Raimunda na skoczni normalnej. Wieloletni trener reprezentacji Werner Schuster wyciąga mieszane wnioski i sugeruje zmiany" - czytamy we wstępie.

Zdaniem austriackiego szkoleniowca niemiecka kadra skoczków "nie zaprezentowała się na miarę swoich możliwości" na igrzyskach olimpijskich we Włoszech, jedynym pozytywem jest w zasadzie właśnie wspomniany medal Raimuda. Ocenia, że w reprezentacji kraju jest wielu zawodników, "którzy nie należą do najmłodszych". Chodzi głównie o 35-letniego Piusa Paschke, 33-letniego Karla Geigera oraz 30-letniego Andreasa Wellingera.

"Wellinger nie jest tak stary jak Kamil Stoch, a Geiger zdecydowanie wciąż jest w wieku, w którym potrafi dobrze skakać. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad nowymi nazwiskami, ale nie spadają one z nieba" - twierdzi Schuster.

I tutaj pojawia się przykład z naszego podwórka. "Polska z kolei może pochwalić się znakomitym talentem w osobie 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który zdobył trzy medale. Schuster określił występ młodego zawodnika jako 'wybitny'" - napisano w niemieckim Sporcie. Zaopiniowano, że nasz młody skoczek to obecnie "jeden z największych talentów" w całym środowisku skoków narciarskich.

W niemieckich mediach wciąż żywy jest również temat odwołanej trzeciej serii konkursu duetów. Felieton dotyczący tej sprawy napisał niemiecki skoczek Adrian Tittel. "DSV [Niemiecki Związek Narciarski - przyp. red.] oskarża jury o 'rażące' lekceważenie" - opisano w tytule.

Dalej Tittel nie daje wiary tłumaczeniom Sandra Pertile i spółki o tym, że trzeba było przerwać zawody ze względu na niesprawiedliwe warunki.

"Absolutna równość warunków nigdy nie będzie istnieć. To powtarzane truizmy (...). Istnieje jednak jeszcze inne powiedzenie - że we wszystkim jest jakaś miara; miara ta została dwukrotnie rażąco zlekceważona przez sędziów podczas zawodów skoków narciarskich w Predazzo. Sportowcy, którzy latami pracowali na igrzyska olimpijskie, zostali pozbawieni medali lub ich zdobycie zostało znacząco utrudnione. Niestety, w obu przypadkach ucierpiała reprezentacja Niemiec" - gorzko i bezlitośnie podsumowuje.

Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocje Polsat Sport

Kacper Tomasiak i Phillip Raimund na podium po konkursie olimpijskim na skoczni normalnej TOBIAS SCHWARZ / AFP AFP

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News