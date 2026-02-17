Niemcy wściekli po konkursie. Wybuczeli decyzję. Śnieżny dramat w Predazzo

W skrócie W trzeciej serii konkursu duetów w Predazzo gwałtownie zaczął padać śnieg, co miało wpływ na przebieg zawodów.

Jury przerwało konkurs na trzy skoki przed końcem, uznając wyniki po dwóch seriach, co wzbudziło niezadowolenie Niemców.

Austriacy zdobyli złoto, Polacy srebro, a Norwegowie brąz, natomiast Niemcom zabrakło 0,3 pkt do podium.

Po dwóch z trzech serii rywalizacji olimpijskiej duetów w Predazzo Polacy - Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak - zajmowali drugie miejsce. Po skoku tego pierwszego w trzeciej serii Biało-Czerwoni spadli na czwarte miejsce. Przed skokami ostatniej grupy w trzeciej serii nagle zaczął padać śnieg.

Najpierw nieśmiało, ale z czasem coraz intensywniej. Pojawił się też mocniejszy wiatr po narty. Jury w tym momencie kompletnie przestało panować nad sytuacją. Skoczkowie czekali na schodach. Bez żadnej osłony przed śniegiem. Mokli. Ostatnia grupa zawodników w końcu ruszyła. W większości przypadków to były słabe skoki. Wyjątkiem był tylko Niemiec Philipp Raimund. On dał swojej drużynie prowadzenie.

Niemieccy kibice buczeli po decyzji jury. Andreas Wellinger: Kacper Tomasiak nie miał żadnych szans

W końcu przyszedł czas na Kacpra Tomasiaka. Jury było coraz bardziej nerwowe. Wydawało się, że Polak, który miał na kasku warstwę kilku centymetrów śniegu i był opatulony kocem, jednak nie wystartuje. Tymczasem dostał zielone światło. Jakby jury chciało sprawdzić, czy w tych warunkach można skakać. Polak miał prędkość najazdową 91,4 km/h. Ponad trzy kilometry na godzinę wolniej, niż w dwóch pierwszych skokach. Po swojej próbie zajmował trzecie miejsce, a na górze było jeszcze trzech zawodników.

W tym momencie konkurs został przerwany. Polacy wpadli sobie w objęcia, bo za oficjalne wyniki uznano te po dwóch seriach. Zatem po złoto sięgnęli Austriacy, po srebro Polacy, w po brąz Norwegowie. Czwartym Niemcom do podium zabrakło 0,3 pkt. Na trybunach, na których dominowali Niemcy, słychać było bardzo głośne buczenie. Niemieccy kibice kompletnie nie mogli pogodzić się z tą decyzją.

- To jest frustrujące być 0,3 pkt. od podium. Jestem pewny, że gdyby wszyscy mieli dobre warunki, to bylibyśmy na podium, bo Philipp skoczył świetnie w trzecim skoku - mówił Andreas Wellinger.

Niemiec wspomniał też o warunkach. W przypadku skoku Kacpra Tomasiaka otwarcie przyznał:

Nie miał żadnych szans. Może jury powinno poczekać i puścić ostatnią serię w równych i dobrych warunkach.

Szef niemieckich skoków aż kipiał ze złości. Wskazał na błędy organizacyjne

Stefan Horngacher, trener niemieckiej drużyny, był dosyć spokojny, choć pewnie w środku wszystko się w nim gotowało. Oczywiście miał pretensje do jury.

- W takich warunkach było trudno skakać. Po tym jednak jak skoczyli Domen Prevc i Philipp Raimund jury zbyt długo zwlekało z oddaniem kolejnego skoku. Warunki stawały się coraz gorsze. Do tego doszedł mocny wiatr. Jakby tego było mało, to nie puszczali przedskoczków - mówił Horngacher.

Za to Horst Huettel, który jest szefem niemieckich skoków, aż kipiał ze złości.

- To, czego byliśmy świadkami, to jest zła droga. To brak profesjonalizmu. Nie wiem, czy zostaliśmy okradzeni z medalu. Po prostu jury źle pracowało w czasie tego konkursu. Nie rozumiem tego. Kontrola sprzętu często zajmuje 25 minut, więc nie wiem, czemu nie można było poczekać 10-15 minut, by dokończyć konkurs. Pojawił się też wielki problem. Na igrzyskach olimpijskich potrzebujemy 12 przedskoczków, a tymczasem na górze nie było ani jednego, a przecież w tym momencie przydaliby się do przecierania torów. Między 20.25 a 21.15 zapowiadane były opady śniegu, I zespoły były na to przygotowane. I rzeczywiście był solidny opad, ale po 15-18 minutach on ustał - mówił Huettel.

Uważam, że skoki ostatniej grupy zawodników powinny zostać przerwane i wszyscy powinni skoczyć jeszcze raz. Tak często zdarzało się w przeszłości. To byłaby decyzja najbardziej fair. Dla wszystkich

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

