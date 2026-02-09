Poniedziałkowy konkurs olimpijski na skoczni normalnej w Predazzo przyniósł nieprawdopodobne emocje. Zgodnie ze specyfiką obiektu różnice punktowe pomiędzy zawodnikami były minimalne, a o obsadzie olimpijskiego podium decydowały detale.

Po pierwszej serii pachniało sporą niespodzianką. Stawiany w roli faworyta lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Domen Prevc był "dopiero" ósmy. Tuż przed nim plasował się natomiast broniący złota sprzed czterech lat Ryoyu Kobayashi. Tego wieczoru to jednak nie oni rozdawali karty. Na półmetku rywalizacji najlepszy był Philipp Raimund, a bardzo blisko podium znajdował się Kacper Tomasiak.

19-letni Polak po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, tracąc zaledwie 0,1 punktu do podium. W drugiej serii Tomasiak przypuścił szturm na medal. Skok na odległość 107 metrów pozwolił przesunąć się na drugą pozycję. Do pewnego momentu realne było złoto dla Polski, jednak w ostatnim skoku na wysokości zadania stanął Raimund. Niemiec niespodziewanie został mistrzem olimpijskim, Tomasiak zgarnął srebro a brązowe medale trafiły do Rena Nikaido oraz Gregora Deschwandena.

Niemcy w szoku po konkursie zakończonym srebrem Tomasiaka. Jasno wskazują na swojego rodaka

Srebrny medal dla debiutującego Tomasiaka jest niebywałym osiągnięciem. 19-latek najwyżej w swojej karierze był na piątej pozycji w konkursie Pucharu Świata. Równie dużą, a może nawet i większą sensację sprawił Raimund. Niemiec już na treningach pokazywał kapitalną dyspozycję, którą potwierdził w konkursie. 25-latek podobnie jak Tomasiak debiutował na igrzyskach, a w dotychczasowych startach w zawodach Pucharu Świata ani razu nie stanął na najwyższym stopniu podium.

Na niespodziewany sukces podopiecznego Stefana Horngachera błyskawicznie zareagowały niemieckie media. Te, co oczywiste skupiły się na swoim rodaku, fetując złoty medal wywalczony na skoczni w Predazzo. Portal "skispringen" na swojej stronie głównej wyczyny Raimunda określił mianem "olimpijskiego cudu".

Dziennikarze "sport.de" skupili się przede wszystkim na odczuciach Raimunda, który w rozmowie z telewizją ARD nie ukrywał, że przed pierwszym skokiem był szalenie zdenerwowany, zresztą tak jak wszyscy. Trener Horngacher skwitował za to sukces swojego podopiecznego krótkim komunikatem. "Na pewno napijemy się piwa" - rzucił były trener polskiej kadry skoczków.

Rozpoznawalny na całym świecie dziennik Bild nazwał wyczyn Raimunda "sensacyjnym złotem". Jak wyliczono, rywal Tomasiaka został piątym Niemcem ze złotem olimpijskim w skokach narciarskich. Wcześniej tej sztuki dokonywali Andreas Wellinger, Jens Weißflog, Hans-Georg Aschenbach oraz Helmut Recknagel.

Philipp Raimund KERSTIN JOENSSON AFP

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich JAVIER SORIANO AFP

