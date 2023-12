Niemcy podjęli decyzję, to już pewne. Fatalna wiadomość dla mistrza świata

Początek sezonu jest dla słynnego skoczka dramatycznie zły . Podczas gdy Niemcy prezentują się znakomicie i jako cała reprezentacja regularnie zajmują miejsca w ścisłej czołówce, niedawny lider kadry musi pogodzić się z myślą o startach jedynie w Pucharze Kontynentalnym. W skokowej drugiej lidze Eisenbichler także skacze W skokowej drugiej lidze Eisenbichler także prezentuje się jednak słabo jednak słabo i niektórzy kibice zastanawiali się już, czy w ogóle zdoła załapać się choćby do grupy krajowej na Turniej Czterech Skoczni.

Eisenbichler nie wróci przed Ga-Pa

Dla Eisenbichlera oznacza to, że jego powrót do Pucharu Świata opóźni się jeszcze bardziej i nie uda mu się wziąć udziału w w pierwszych zawodach Turnieju Czterech Skoczni, w których startował rokrocznie od ponad dekady. Powrót słynnego skoczka będzie miał miejsce najwcześniej w Ga-Pa, ale i to nie jest wcale pewne - Niemcy na razie ogłosili jedynie nazwiska na Oberstdorf, wśród których Eisenbichlera nie ma, a z decyzją dotyczącą noworocznego konkursu jeszcze zwlekają.