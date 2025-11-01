Niemcy pilnie donoszą o Thurnbichlerze. Konflikt, a teraz wielki powrót? Jest na liście

Sporo od ostatnich zimowych zmagań zmieniło się w polskich skokach narciarskich. Działacze zdecydowali się na rozstanie z Thomasem Thurnbichlerem. Austriak co prawda przyczynił się do dobrych wyników Pawła Wąska czy Aleksandra Zniszczoła, ale tego samego nie można powiedzieć o starszych zawodnikach. O nie najlepszej atmosferze było już głośno w trakcie sezonu, lecz dopiero po jego zakończeniu nie wytrzymał Dawid Kubacki, wywołując dosyć sporą burzę w środowisku.

"Chaos w grupie i brak konsekwencji był przyczyną tego, co się tu działo. Jak się widzi, że ktoś rzuca kłody pod nogi zawodnikom i jest to główny trener, to trudno, żeby było fajnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to, co robił [Thurnbichler], żeby zrobić pod górkę Kamilowi [Stochowi], to zakrawa o zbrodnię" - wyznał w Planicy przed kamerami Eurosportu. "Z czasem się okazało, ze to nie było potrzebne, ale wehikułu czasu nie mam" - oznajmił natomiast w październiku w Kanale Sportowym.

Thomas Thurnbichler obejmie niemiecką kadrę? To całkiem możliwy scenariusz

Starsi skoczkowie dopięli swego. "Biało-Czerwonych" prowadzi Maciej Maciusiak. Thomas Thurnbichler natomiast od niedawna zajmuje się niemiecką kadrą B. I całkiem możliwe, że niebawem zaliczy spektakularny awans. Powód? Nadchodząca rezygnacja Stefana Horngachera. 56-latek opuści reprezentację po zakończeniu nadchodzącego zimowego sezonu. Od razu na liście potencjalnych następców znalazło się nazwisko Thurnbichlera. O Austriaku rozpisują się między innymi "kicker.de", "sport1.de" oraz "merkur.de".

"Jednym z kandydatów jest Thomas Thurnbichler. Austriak dołączył do Niemieckiego Związku Narciarskiego (DSV) wiosną po rezygnacji z funkcji trenera reprezentacji Polski i początkowo obejmie kadrę B. Inną opcją jest były selekcjoner reprezentacji Szwajcarii Ronny Hornschuh, który obecnie prowadzi kadrę C" - napisał drugi z wymienionych wyżej portali. "To również było dla mnie pewnym zaskoczeniem" - przyznał natomiast Horst Huettel, dyrektor sportowy niemieckiej ekipy, w temacie Stefana Horngachera. Następnie dodał, że musi dojść do siebie oraz zapowiedział spotkanie, na którym działacze znajdą długoterminowe rozwiązanie.

Rafał Kot i Krzysztof Rawa o zmianie trenera polskich skoczków. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stefan Horngacher (z lewej) i Thomas Thurnbichler w jednym sztabem trenerskim? To całkiem prawdopodobny scenariusz AFP

Thomas Thurnbichler IMAGO/Ulrich Wagner/Imago Sport and News/East News East News

Thomas Thurnbichler Pawel Murzyn East News