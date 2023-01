Przed rozpoczęciem zmagań nastroje w drużynie Niemców były bardzo dobre. Sam Horngacher podkreślał, że nigdy nie przystępował do rywalizacji, mając do dyspozycji tak mocną drużynę. Już pierwszy akt zmagań, w Oberstdorfie przyniósł im jednak bardzo gorzkie rozczarowanie - w pierwszej serii odpadł Markus Eisenbichler , niwecząc tym samym szanse na wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej.

Bjorn Einar Romoren: Dla Graneruda to wielki kop motywacyjny. WIDEO

Fatalny występ Niemców w TCS! "Oskubane Orły"

Jak miało się okazać - w kolejnych startach było tylko gorzej. Do prawdziwej katastrofy doszło na Bergisel w Innsbrucku . W kwalifikacjach odpadł bowiem najwyżej klasyfikowany w Pucharze Świata Niemiec - Karl Geiger , który tym samym także pożegnał się z marzeniami o sukcesie w Turnieju Czterech Skoczni .

Wobec tych wydarzeń ciężar odpowiedzialności za wynik spoczywał na barkach Andreasa Wellingera , który jednak przed rywalizacją w Bischofshofen... nabawł się infekcji . To sprawiło, że w finałowym konkursie był dopiero 20. i wypadł z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej, zajmując ostatecznie 11. miejsce.

Dla niemieckiej drużyny to najgorszy występ w Turnieju od 12 lat , kiedy to na tej samej lokacie zakończył zmagania Michael Uhrmann . Media za naszą zachodnią granicą nie szczędzą gorzkich słów. Redakcja "Eurosportu" podsumowała występ zespołu bardzo dosadnie. "Oskubane Orły" - napisano w podsumowaniu. Cytowana jest także wypowiedź dyrektora sportowego kadry, Horsta Huettela, który stwierdził, że "jako zespół rzadko byliśmy tak w tyle, jak obecnie".

Co ciekawe, cytowane są także słowa eksperta telewizyjnego, a w przeszłości trenera, Wernera Schustera. Uważa on, że słabe występy Niemców to efekt tego, że sztab po słabym początku Pucharu Świata na skoczni w Wiśle dokonać musiał korekt, a na ich owoce potrzeba czasu. "Inne narody były w stanie się zregenerować. Ale Niemcy trenowali, bo musieli nadrobić zaległości - mówił.