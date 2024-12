Niemcy oszaleli. Pokaz mocy gospodarzy, Polacy walczyli do samego końca

Reprezentacja Niemiec nie miała sobie równych na otwarcie kolejnego w tym sezonie weekendu Pucharu Świata. Podopieczni Stefana Horngachera skrzętnie wykorzystali doskonałą znajomość obiektu w Titisee-Neustadt i triumfowali w zmaganiach duetów. Drudzy Austriacy nie mieli nic do powiedzenia. Polacy pewnie awansowali do finałowej serii, lecz sporo zabrakło im do wywalczenia podium. O czwarte miejsce rywalizowali jednak do samego końca.