Niemcy ogłaszają powrót Kamila Stocha. Sam publicznie potwierdza

Już w trakcie minionego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich kibice mieli świadomość, że to ostatni cykl z udziałem Kamila Stocha. Mistrz z Zębu zawczasu zapowiedział swoje przejście na sportową emeryturę. Z honorami żegnano go m.in. w Zakopanem. Po ostatnim skoku wzruszony utonął w objęciach żony, przyjaciół i współpracowników, a na oficjalnym profilu PZN pojawiło się nagranie podsumowujące sportową drogę skoczka.

Finałowy rozdział tej historii Kamil Stoch napisał w Planicy. To tam oddał swój ostatni w życiu profesjonalny skok. Prosto z trenerskiego gniazda sygnał do startu dała mu Ewa Bilan-Stoch, co było bardzo symboliczne. Mówił o tym zresztą sam zainteresowany.

To jest symboliczne, że żona dała mi sygnał do ostatniego skoku po to, żebym wrócił do domu, do niej. Cieszę się, że jestem już wolny

Co zatem Kamil robi teraz, gdy już nie jest w reżimie treningów i może, zdawałoby się, układać harmonogram dnia właściwie dowolnie? Nudy nie ma, a wszystko zupełnie nie wygląda tak, jak wyobrażał to sobie sportowiec.

Co teraz dzieje się w życiu Kamila Stocha?

W rozmowie z RFM FM Kamil Stoch przyznaje, że życie na sportowej emeryturze wcale nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażał. "Sądziłem, że będzie czas na siedzenie w fotelu i rozmyślanie albo nierozmyślanie o tym, co mam robić. (...) A jest bardziej intensywnie, niż jak byłem zawodnikiem" - ujawnia. "Dopiero za kilka miesięcy będę mógł powiedzieć, czy i co się zmieniło w moim życiu i czy to jest na lepsze. Pewnie będę miał więcej czasu dla rodziny, będę mógł przeżywać więcej imprez rodzinnych, na których do tej pory nie mogłem być i celebrować takie momenty" - dodaje.

Tak naprawdę nie miał jeszcze kiedy nabrać dystansu i odświeżyć głowy po sezonie. Ale to za chwilę się zmieni, bo w maju, czerwcu i lipcu planuje zwolnić tempo. Wtedy - jak obiecuje - zazna smaku "normalnego życia".

Tego chcę, być po prostu normalnym gościem

Już wcześniej opowiadał, że po zakończeniu kariery on i żona ruszą w wielką podróż dookoła świata. Plany są aktualne, ale na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do ich realizacji. Obwieszcza za to, że chciałby "pośrednio zaangażować się w skoki narciarskie", a konkretnie w życie założonego przez siebie i Ewę dobrze prosperującego klubu Eve-nement Zakopane. "Nie chciałbym się angażować jako trener, ale bardziej jako ktoś, kto ma pewne doświadczenie w temacie, pewne rzeczy przerobił na własnej skórze i może przekazać tę wiedzę" - deklaruje.

Wypowiedź podłapuje niemiecki portal Sport.de i w tytule materiału anonsuje wielki powrót Stocha do środowiska sportowego. "Legenda skoków narciarskich zapowiada powrót" - czytamy. "Zaledwie kilka tygodni po tym, jak Kamil Stoch zakończył swoją długą i udaną karierę w skokach narciarskich podczas finału Pucharu Świata w Planicy, gwiazdor już tęskni za skocznią. W wywiadzie Polak zdradził, że rozważa powrót do sportu. 38-latek zastrzega jednak, że nie planuje kariery trenerskiej" - wyjaśniają.

Niemcy zauważają, że Stoch ma wszelkie argumenty do tego, by móc realnie pomóc dyscyplinie oraz młodym zawodnikom trenującym skoki. Odnotowują jego trzy złote medale olimpijskie, dwa tytuły mistrza świata, trzy zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni i dwa triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Określają nową rolę Polaka jednym słowem. "[Kamil Stoch] należy do najlepszych w swojej dziedzinie i teraz chce przekazać swoje doświadczenie następnemu pokoleniu jako mentor" - podsumowują.

