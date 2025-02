Niemcy najlepsi w Lake Placid. Polacy jedynie tłem dla pozostałych

Niemcy wygrali konkurs drużyn mieszanych. Demonstracja siły

Przed samym weekendem trudno było stwierdzić, jak będą prezentować się Polacy w USA, ale po pierwszych skokach można było być umiarkowanym optymistą. Trenerzy Thomas Thurnbichler oraz Marcin Bachleda postawili na to samo zestawienie personalne, co przed tygodniem.

Pewne było, że tym razem nie zakończymy udziału na pierwszej serii, bo na starcie stawiło się ledwie osiem drużyn. Z polskiej perspektywy konkurs rozpoczął się źle. Pola Bełtowska w pierwszej próbie osiągnęła bowiem ledwie 85 metrów. Nieco lepiej spisał się Aleksander Zniszczoł, który jednak nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Polak wylądował bowiem na odległości 110 metrów. Niestety skok Anny Twardosz nie dał powodów do optymizmu, bo zakończył się na odległości 98,5 metra. Po trzech grupach Polska była siódma.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się od niewielkiej poprawy Poli Bełtowskiej, która osiągnęła w swojej próbie 88 metrów. Większą poprawę zanotował Zniszczoł, który w swojej drugiej próbie wylądował na odległości 117,5 metra. Granicę 100 metrów udało się przekroczyć Annie Twardosz, która osiągnęła 103,5 metra, co nie dawało żadnych nadziei. Na poprawę nastroju najlepszy swój skok weekendu oddał Paweł Wąsek, który osiągnął 123 metry. Nasz skoczek kilka punktów do Finlandii odrobił, ale starczyło to jedynie na siódme miejsce. Wygrali ze sporą przewagą Niemcy.