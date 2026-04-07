Niemcy już ogłaszają, oto co czeka Polaków. Nie milczą ws. Tomasiaka

- Kacper Tomasiak był jedną z niespodzianek minionego sezonu skoków narciarskich. (...) Dziewiętnastolatek świętował przełom zeszłej zimy. Tomasiak zaskoczył wszystkich na igrzyskach olimpijskich dwoma srebrnymi medalami (na skoczni normalnej i w konkursie duetów) oraz brązowym (na dużej skoczni). W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata młodzieniec był również najlepszym polskim skoczkiem narciarskim, zajmując 23. miejsce - pisze o Kacprze Tomasiaku niemiecki portal Sport.de.

Asumptem do snucia posezonowych rozważań dotyczących polskiego skoczka narciarskiego są ostatnie słowa prezesa PZN Adama Małysza, który w rozmowie z portalem "Weszło" chwalił 19-latka, wypowiadając się o nim w niezwykle ciepłych słowach.

- Na pewno jest utalentowany: ma super odbicie, potrafi latać. Na skoczniach mamucich jeszcze potrzeba czasu, on mimo wszystko preferuje mniejsze obiekty, właśnie ze względu na odbicie. Musi też jeszcze bardziej starać się odkręcać na nartach, ale już dostaje noty 18,5 czy 19 jako nowicjusz w Pucharze Świata. To pokazuje, że jego lot jest bardzo ładny, ale jednocześnie czeka go jeszcze trochę pracy w tym elemencie. Jeśli chodzi o mental, to ja nie spotkałem jeszcze drugiego takiego zawodnika. On faktycznie wygląda, jakby w ogóle się nie denerwował przed swoimi skokami - mówił między innymi szef naszej federacji narciarskiej.

Przyznał także, że ze zdziwieniem przyjął to, jak świetnie spisywał się minionej zimy nasz debiutant w stawce Pucharu Świata, nie wspominając o tym, czego dokonał na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Coritina.

Skoki narciarskie. Małysz chwali Tomasiaka, Niemcy reagują

- Adam Małysz jest pod wrażeniem 19-letniej gwiazdy olimpijskiej - kwitują sprawę niemieccy dziennikarze, zaznaczając przy tym, że Kacper Tomasiak z wielką łatwością potrafi wdrażać kolejne elementy do szerokiego wachlarza swoich narciarskich umiejętności.

Nasi zachodni sąsiedzi pokusili się także o predykcje dotyczącą najbliższej przyszłości Kacpra Tomasiaka oraz całej reprezentacji Polski, która wydaje się dość oczywista.

- Po zakończeniu kariery przez Kamila Stocha Kacper Tomasiak może być jeszcze bardziej w centrum uwagi w świecie polskich skoków narciarskich - czytamy.

Kacper Tomasiak i Adam Małysz Filip Naumienko East News

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Adam Małysz Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

