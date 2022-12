Niemcy już odtrąbili duży sukces. Pominęli tylko jedną najważniejszą rzecz

Podczas treningów i kwalifikacji do konkursu głównego padł rekord frekwencji . Zmagania skoczków oglądało aż 16 tysięcy fanów. Ale to nie koniec. Tuż przed najważniejszym starciem Niemcy... już odtrąbili następny sukces. " Wyprzedaliśmy wszystkie bilety. Będzie 25 tysięcy kibiców " - przekazali nam.

Przy okazji podzielili się też raportem pogodowym , a aura nie będzie przecież bez znaczenia podczas zawodów. Spodziewają się, że w okolicach startu imprezy może dojść do lekkiego pogorszenia pogody. Istotne dla skoczków są zwłaszcza wieści na temat porywów wiatru. "Oczekujemy gęstego zachmurzenia, ale nie będzie padać. Będzie nieco cieplej niż wczoraj. Wiatr nieco bardziej południowy, będzie osiągał ok. 1-3 m/s " - wyjaśniono.

Kulisy Turnieju Czterech Skoczni. Bilety tańsze niż na konkurs w Zakopanem

Sam wstęp na imprezę, jak na warunki europejskie, nie był bardzo kosztowny. Ceny biletów zaczynały się od 16 euro (ok. 75 zł), a kończyły na 149 euro (ok. 700 zł). Za najtańszą wejściówkę trzeba było zapłacić mniej niż chociażby w Zakopanem. Tam na najbliższy konkurs planowany na 14-15 stycznia należy liczyć się z wydatkiem co najmniej 200 zł.