Ubiegłej zimy Niemcy na swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata czekali do lutego. Dopiero w 22. konkursie sezonu na szczyt wspiął się Andreas Wellinger . Ten sam, który w młodym wieku został mistrzem olimpijskim. Potem jednak długo wychodził z paskudnej kontuzji. Choć w zawodach FIS Cup skakał ogony, to jednak nie brakowało mu cierpliwości.

Skoki narciarskie. Najlepszy początek zimy dla Niemców od 25 lat

Znakomita passa Austriaka została przerwana w Klingenthal. Niemieccy skoczkowie odczarowali to miejsce , bo do tej pory nigdy nie zanotowali wygranej w indywidualnej rywalizacji na Vogtland Arena . Teraz dokonał tego Karl Geiger , który na zwycięstwo w Pucharze Świata czekał prawie dwa lata . Wygrana dla Niemiec w tym sezonie przyszła już w piątym konkursie w sezonie.

We wszystkich dotychczasowych zawodach Niemcy stawali na podium. W klasyfikacji Pucharu Narodów mają już 1128 punktów. Tylko o 14 mniej od Austrii. Trzecia Słowenia traci do lidera już 733 pkt. To tylko pokazuje, jaka przepaść dzieli te dwa kraje od pozostałych. Wystarczy dodać, że Polacy tracą 1041 pkt. do Austrii. To jest nokaut.