Tym razem kwalifikacje do konkursu zostały zastąpione przez prolog. Powodem jest liczba zawodników, którzy biorą udział w zawodach na skoczni w Rasnovie. Jest ich 47, a jak wiadomo, do pierwszej serii głównego konkursu może zakwalifikować się 50 skoczków. Oznacza to, że wszyscy skaczący w piątek, wystąpią również w sobotę.