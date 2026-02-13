Niemcy alarmują ws. Polski po medalu dla Tomasiaka. Tak nazwali Kacpra

Kacper Tomasiak już teraz zapisał się na kartach historii jako pierwszy Polak, który zdobył medal na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wywalczył srebro na skoczni normalnej, uznając wyższość jedynie pochodzącego z Niemiec Philippa Raimunda. Krążek odebrał z rąk Mai Włoszczowskiej, dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej w kolarstwie oraz mistrzyni świata z 2010 roku.

Miałam wrażenie, że Kacper jest w innym świecie i nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje wokół niego. Myślę, że to będzie dopiero do niego docierało z każdym kolejnym dniem

Głos zabrał też Maciej Maciusiak, który nie krył i wzruszenia i dumy z sukcesu 19-latka. "Skoki narciarskie jeszcze nie zginęły i na wielkich imprezach zdobywamy kolejny medal" - cieszył się przed kamerą Eurosportu. A w TVP Sport "odpowiedział" swoim krytykom. "Nie chcę o tym teraz mówić oczywiście. Teraz cieszymy się z sukcesu Kacpra i tak bym to zostawił. Krytycy oczywiście muszą być, jeśli jest to konstruktywne. Ale w tych ciężkich czasach to jest najprostsze. Przede wszystkim są osoby, które nic w życiu nie osiągnęły, także zbędny komentarz" - stwierdził, a słowa te wywołały burzę. Sprawę zauważono także w Niemczech.

Tak Niemcy nazwali Kacpra Tomasiaka. "Geniusz"

Niemiecki serwis Sport.de alarmuje o potencjalnym "trzęsieniu ziemi w skokach narciarskich" w Polsce. Gorzko podsumowuje stan naszych rodzimych skoków i opisuje niepewną przyszłość Macieja Maciusiaka na stanowisku trenera biało-czerwonej kadry.

"43-latek przejął obowiązki po Thomasie Thurnbichlerze dopiero latem, ale jego podopieczni nie poczynili żadnych realnych postępów w Pucharze Świata. Żaden zawodnik z niegdyś tak utytułowanego kraju skoczków narciarskich nie znajduje się obecnie w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata" - czytamy.

W tym kontekście wyrażono też zdumienie olimpijskim srebrem dla Tomasiaka, a samego skoczka nazwano "polskim geniuszem skoków narciarskich". "Tym bardziej zaskakujące było to, że Kacper Tomasiak, zajmujący obecnie 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jako najlepszy Polak, wywalczył w poniedziałek srebrny medal na skoczni normalnej. 19-latka, który nigdy wcześniej nie stawał na podium Pucharu Świata, wyprzedził w Predazzo jedynie niemiecki skoczek narciarski Phillip Raimund" - dorzucono.

Niemcy oceniają, że sukces Tomasiaka może "uratować" posadę Maciusiaka. Przypuszczenia te zestawiają z wypowiedzią członka Polskiego Związku Narciarskiego Rafała Kota dla Artura Gaca z Interii Sport.

"Powiem krótko: za co rozliczamy trenera? Za wyniki. Więc jeżeli jego zawodnik zdobywa srebrny medal olimpijski, to nie ma dwóch zdań. Jest to sukces też sztabu szkoleniowego i poniekąd broni trenera" - mówił Kot. Niemiecka prasa odczytuje to jako dobry znak dla Maciusiaka i jego współpracowników. "Te słowa sugerują, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich" - podsumowują.

Kacper Tomasiak, srebrny medalista zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

