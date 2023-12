Polscy skoczkowie do Niemiec wyjeżdżali z optymistycznym nastawieniem, przekonani, że po nieudanych konkursach w Ruce i w Lillehammer nastąpi przełom. Wysyłali sygnały, że słaby w ich wykonaniu początek nowego sezonu Pucharu Świata to tylko wypadek przy pracy i wdrożenie przed właściwymi startami. " To była próba, zaczynamy w Klingenthal ! Ruka i Lillehammer? Tego można było nie oglądać... Teraz wszystko wiemy i w Klingenthal pójdzie!" - deklarował Piotr Żyła , cytowany przez portal skijumping.pl.

"Tak naprawdę sezon dopiero się zaczyna. Po prostu trzeba wejść w dobry rytm, dawać z siebie wszystko i skakać na swoim poziomie. To w zupełności powinno wystarczyć do walki o czołową '10'. A później? Kroczek po kroczku i może będzie coś lepiej? Na spokojnie!" - dodawał.

Istotnie, kwalifikacje do zawodów w Klingenthal wyglądały już lepiej i wlały w serca polskich kibiców sporo nadziei. Żyła i Kubacki dobrze spisali się też w pierwszej serii sobotniego konkursu głównego . Piotr był 7., Dawid 12. Ostatecznie pierwszy z panów rywalizację zakończył na 11. pozycji, drugi na 15. To dla ambitnych zawodników rozczarowanie.

Zdawkowe odpowiedzi Piotra Żyły po konkursie w Klingenthal. "Będzie, jak będzie"

"Co się stało w tym drugim skoku?" - dopytywał Kacper Merk. Skoczek nie był chyba w nastroju do rozmowy, bo odpowiedział zdawkowo. "Metrów nie było" - rzucił, wzruszając ramionami. "To, że nie ma metrów, jest konsekwencją czegoś. Czego?" - próbował ciągnąć go za język dziennikarz, ale odpowiedziało mu wymowne milczenie.