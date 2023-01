Po obu seriach treningowych i po kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Zakopanem Halvor Egner Granerud był połowicznie zadowolony z oddanych prób . "Nie były to skoki na tym samym poziomie co na Turnieju Czterech Skoczni, ale były zbliżone. Były to dobre skoki. Miałem drobne problemy z wiatrem. Nie była to pełna moc, z którą mogę występować" - mówił w strefie mieszanej dla mediów.