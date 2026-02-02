Niebywały zwrot akcji z Horngacherem. Sam ogłasza, sensacja w Niemczech

Już dłuższy czas temu Stefan Horngacher oficjalnie ogłosił, że bieżący sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie jego ostatnim na stanowisku głównego trenera reprezentacji Niemiec. Nie wiadomo jednak, co dalej i gdzie Austriak skieruje następne zawodowe kroki. Od miesięcy wokół tematu narasta lawina spekulacji. Przewinął się nawet temat powrotu do prowadzenia polskiej kadry. W końcu głos zabiera sam zainteresowany. Okazuje się, że w grze jest nawet na pozór sensacyjnie brzmiący scenariusz.

Co dalej ze Stefanem Horngacherem? Sprawy nabierają tempa

Horngacher, wraz z podopiecznymi, zameldował się w Willingen, gdzie Niemcy przystąpili do zawodów Pucharu Świata. W niedzielnym konkursie mogli nawet świętować obecność na podium, bowiem Phillip Raimund, po próbach na 142.5 i 139.5 m, zajął 3. miejsce. W czołowej dziesiątce znalazło się jeszcze dwóch jego kolegów z drużyny: Andreas Wellinger (8.) oraz Felix Hoffmann (10.).

Po wszystkim głos zabrał austriacki szkoleniowiec, który odpowiedział na pytanie o swoją zawodową przyszłość. Okazuje się, że żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, ale otworzyła się możliwość, której do tej pory media i eksperci szerzej nie rozważali. Niewykluczone, że Horngacher jednak w Niemczech pozostanie, ale w innej roli. Możliwe, że dalej będzie związany z Niemieckim Związkiem Narciarskim (DSV), lecz jako działacz.

Prowadzone są rozmowy - między innymi z Niemieckim Związkiem Narciarskim - i będą one rozszerzane w przyszłości

Zasygnalizował, że więcej szczegółów w tym temacie pojawi się najpewniej po powrocie sportowców z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. "Podejrzewam, że sytuacja zrobi się naprawdę interesująca dopiero po igrzyskach olimpijskich. Wtedy zobaczymy, dokąd to wszystko zmierza. Chcę pozostać zaangażowany w ten sport. Czy jako trener, czy jako działacz, zobaczymy" - zadeklarował Austriak.

To, że plan z pozostaniem Horngachera w DSV jest najbardziej realny, świadczyć może wypowiedź Wojciecha Adama Fickowskiego, członka zarządu PZN. Podpytywany przez TVP Sport zasygnalizował, co mówi się w środowisku skoków narciarskich.

"Nie mamy prawa [rozważać Horngachera]. Z tych informacji, co ja uzyskałem, to trener Horngacher będzie do końca życia pracował w niemieckim związku. Mieszka w Niemczech, rodzinę ma w Niemczech, będzie pracował w tamtejszym związku na różnych stanowiskach, prawdopodobnie będzie dyrektorem sportowym" - podsumował sprawę.

Stefan Horngacher Marcin Golba AFP

Stefan Horngacher Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

