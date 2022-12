Niebywały wyczyn naszych Orłów! Istna deklasacja

Już w ten weekend kawalkada Pucharu Świata w skokach narciarskich zawita do Titisee-Neustadt, gdzie odbędą się indywidualne zmagania kobiet i mężczyzn oraz konkurs mieszany. Hochfirstschanze to obiekt wyjątkowy dla polskich skoczków, bowiem żadna inna nacja nie odnosiła tam tylu triumfów co "Biało-Czerwoni". Swoje cegiełki dokładali do tego wyczynu: Adam Małysz, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki.