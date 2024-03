Niebywały wyczyn, kosmiczny lot w Lahti. Rekord skoczni dwukrotnie pobity

Skoki narciarskie: PŚ w Lahti. Nika Kriznar wygrała, dwukrotnie bijąc rekord skoczni

Pozostałe dwa miejsca na podium piątkowych zawodów trafiły do reprezentantek Austrii. Na drugiej pozycji zmagania zakończyła Jacqueline Seifriedsberger (125 m, 125 m), natomiast trzecią lokatę wywalczyła Eva Pinkelnig (118 m, 128,5 m). Co ciekawe, do drugiej serii nie awansowała zwyciężczyni kwalifikacji Eirin Maria Kvandal, która startowała z obniżonego rozbiegu, lecz skoczyła zbyt krótko (103 m), by otrzymać z tego tytułu stosowną rekompensatę.