Piotr Żyła w świecie sportu nie jest wcale postacią anonimową. Choć w ostatnich sezonach nie prezentował najlepszej formy, nie należy zapominać, że ma on na swoim koncie wiele naprawdę wybitnych osiągnięć. Jest trzykrotnym złotym medalistą mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (dwa triumfy indywidualne oraz jeden drużynowy), na tej samej imprezie czterokrotnie stawał także na najniższym stopniu podium. Sukcesy odnosił także podczas mistrzostw świata w lotach - dwukrotnie wraz z drużyną sięgał po brąz. Trzykrotnie reprezentował on także nasz kraj na igrzyskach olimpijskich, za każdym razem jednak do ojczyzny wracał bez medalu.

