Niebywałe, to jednak nie plotki. FIS oficjalnie ogłasza. Uwikłali Stocha

W najbliższy weekend karawana Pucharu Świata w skokach narciarskich zawita do Sapporo, gdzie często w stawce brakuje wielu zawodników ze światowej czołówki. Wiemy już, w jakim składzie na Okurayamie wystąpią reprezentanci Polski. O jak najlepszy wynik na legendarnym obiekcie powalczą: Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł. Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Kacper Tomasiak.

Wiemy już na pewno, kto podczas japońskich zawodów znajdzie się w samym centrum medialnej uwagi. A będzie to nie kto inny niż sam... Noriaki Kasai.

Już w ostatnich dniach pisaliśmy o tym, że - jak podał dziennik "Hokkaido Shinbun" - legendarny skoczek, który w czerwcu będzie świętował 54. urodziny, znajdzie się w kadrze Japonii na konkursy w Sapporo.

PŚ w skokach narciarskich. FIS ogłasza wielki powrót. Padły słowa o Kamilu Stochu

Teraz te informacje potwierdziła Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS), wspominając przy okazji o... Kamilu Stochu.

Zgadnijcie, co się stało. 53-letni Noriaki Kasai wraca do Pucharu Świata

- Nigdy nie przewidzielibyśmy w 2004 roku, że Kamil Stoch będzie oddawał swój ostatni skok w Zakopanem w tym samym czasie, gdy Kasai wciąż będzie rywalizował na skoczni - czytamy dalej.

Rozwiń

Nasz trzykrotny mistrz olimpijski pożegnał się z Wielką Krokwią w miniony weekend, zajmując dopiero 42. miejsce, które nie dawało mu awansu do drugiej serii niedzielnych zawodów. Nie to było jednak najważniejsze, o czym mówił sam zainteresowany.

- Ten weekend zostanie ze mną do końca życia. Ci ludzie nie musieli tutaj przyjeżdżać. Widzieli, jak wyglądała ta zima i ostatnie lata. A jednak chcieli tutaj ze mną być podczas ostatniego skoku. Chcieli go zobaczyć i za to jestem im bardzo wdzięczny - tłumaczył Kamil Stoch, cytowany przez portal Skijumping.pl.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Noriaki Kasai Jure Makovec / AFP AFP

Skoki narciarskie: Puchar Świata. Noriaki Kasai w akcji Yosuke Hayasaka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News