Podróż Halvora Egnera Graneruda do Stanów Zjednoczonych na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid naznaczona została ogromnymi problemami. Jak przyznał sam norweski skoczek, podczas odprawy internetowej popełnił błąd przy wpisywaniu numeru swojego paszportu, przez co nie został wpuszczony na pokład samolotu lecącego z Paryża do Montrealu. W efekcie noc spędził na lotnisku we Francji i musiał szykować się na sporą dawkę stresu. W podróż udał się bowiem już w piątek, w dniu kwalifikacji.

