Niebywałe doniesienia ws. znanego trenera. Opowiedział o wszystkim

Alexander Stoeckl występy swoich podopiecznych śledzi teraz za pośrednictwem mediów. Doświadczony szkoleniowiec norweskiej kadry kilka tygodni temu zdradził, że atmosfera w drużynie jest na tyle napięta, iż postanowił nie przeszkadzać zawodnikom w trakcie zmagań w Pucharze Świata . Rywale Polaków wzięli sprawy w swoje ręce i nie chcąc czekać do zakończenia bieżącego sezonu w skokach narciarskich, wysłali list do tamtejszej federacji, prosząc o zmiany w sztabie. "Potwierdzam, że po mistrzostwach świata w lotach wysłaliśmy list do komisji skoków. Nie chodzi o same wyniki. Chcemy po prostu pilnych zmian, by do wiosny skompletować nowy sztab trenerski kadry" - zdradził Johann Andre Forfang, który pełni rolę przedstawiciela Norwegów.

Reklama