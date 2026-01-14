Niebywałe doniesienia o Ahonenie. Rywal Małysza powraca. Już w ten weekend

Janne Ahonen przez większość swojej kariery należał do najgroźniejszych rywali Adama Małysza. Z tego właśnie powodu Fin cieszył się sporą popularnością także w naszym kraju. W przeciwieństwie do "Orła z Wisły" znacznie dłużej kontynuował on także karierę, meldując się na belce startowej w Pucharze Świata jeszcze w 2018 roku. W końcu jednak skończył z zawodowym skakaniem. Ale najwidoczniej nie potrafi on definitywnie pożegnać się z rywalizacją sportową. Zaskakujące wieści obiegły jego ojczysty kraj w połowie stycznia.

Wielokrotny medalista najważniejszych imprez ponownie pokaże się kibicom w zawodach o stawkę. Tym razem nie mowa o skokach narciarskich. 48-latek postawił na cieszące się coraz większą popularnością narciarstwo szybkie. To także ekstremalna dyscyplina. Rekord świata wynosi w niej ponad 255 kilometrów na godzinę. Do tych liczb postara zbliżyć się Janne Ahonen w najbliższy weekend. Będzie towarzyszyła mu wyjątkowa osoba. Na liście startowej widnieje także syn wielkiego mistrza.

Janne Ahonen spróbuje nowej dyscypliny. Pędzą ponad 200 kilometrów na godzinę

"Sam jestem ciekaw, jak taki stary człowiek jak ja da sobie radę i jaką osiągnę szybkość w kolejnych przejazdach" - powiedział Fin dla telewizji YLE. Jego słowa cytuje Polska Agencja Prasowa. Przy okazji zdradził także, że miłość do narciarstwa szybkiego narodziła się całkiem przypadkowo. Pomysł startu zakiełkował w głowie legendy, kiedy jako ekspert oraz doradca skorzystał z tunelu aerodynamicznego. "Wtedy zapaliła się iskra rywalizacji, a ja przecież nie tylko uprawiałem skoki, lecz również w młodości narciarstwo alpejskie i snowboard. Narty są w moim życiu od dziecka, więc dlaczego nie spróbować tej dyscypliny" - wyznał.

Zmagania odbędą się w sobotę na certyfikowanym stoku w Seinajoki. Kto wie, być może Janne Ahonen sprawi podczas nich sporą niespodziankę.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Janne Ahonen Pepe Korteniemi East News

Janne Ahonen RONI REKOMAA / LEHTIKUVA / AFP AFP

Od lewej: Janne Ahonen, Andreas Wildhoelz, Stefan Horngacher SIGI TISCHLER AFP