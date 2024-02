Stefan Kraft śrubuje własny rekord. Austriak po raz kolejny na podium

Stoch w bieżącym sezonie nie zdołał jeszcze ani razu zameldować się w czołowej dziesiątce, przez co trudno oczekiwać, by poprawił wynik miejsc na podium. Jednak występy Stocha w Oberstdorfie, gdzie 36-latek w sobotę był 12., a w niedzielę 11. dają nadzieję na to, że trzykrotny mistrz olimpijski dostarczy jeszcze kibicom powodów do radości. Sam po zawodach przyznał, że jest zadowolony z tego, co pokazał w Niemczech.