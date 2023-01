Dla Kamila Stocha sobotni konkurs w Sapporo był konkursem jubileuszowym. Dla naszego asa był to bowiem 400. występ indywidualny w zawodach Pucharu Świata . Doświadczony skoczek dobił do tej granicy kilka dniu po 19. rocznicy swojego debiutu wśród najlepszych zawodników na świecie.

Motywacji Polakowi więc nie brakowało, zwłaszcza, że w ostatnim czasie spisywał się on do prawdy znakomicie. Podczas piątkowej rywalizacji na Okurayamie otarł się nawet o podium, ostatecznie kończąc zawody na czwartej lokacie . Najlepszy był wówczas reprezentant gospodarzy - Ryoyu Kobayashi.

Japończyk nie zawiódł swoich kibiców także w sobotę, stając na najniższym stopniu podium. Bezkonkurencyjny okazał się Austriak Stefan Kraft, a drugi był Norweg Halvor Egner Granerud , który zmniejszył stratę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata do lidera - Dawida Kubackiego, który ukończył zmagania na czwartym miejscu.

Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Kamil Stoch pobił wyczyn Adama Małysza

Kamil Stoch natomiast musiał zadowolić się ósmym miejscem i choć zapewne miał chrapkę na wyższą lokatę i włączenie się do walki o czołową trójkę, nasz reprezentant i tak miał jednak powody do zadowolenia. Po sobotnim występie 35-latek w historycznym zestawieniu ma na koncie już 13 077 punktów zdobytych we wszystkich konkursach Pucharu Świata. Wyprzedził tym samym Adama Małysza, który zgromadził o siedem "oczek" mniej, awansując na drugie miejsce w zestawieniu wszech czasów.