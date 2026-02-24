Niebywałe, co zrobił Konrad Tomasiak. Ponad 26 punktów, nokaut przed mistrzostwami
Od kilkunastu dni Kacper Tomasiak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. To zasługa aż trzech zdobytych medali na igrzyskach olimpijskich na skoczni w Predazzo. Po cichu na równie dobrego zawodnika wyrasta również jego brat Konrad. 16-latek tuż przed mistrzostwami świata juniorów po raz kolejny pokazał się z kapitalnej strony. Triumfował on w konkursie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drugi zawodnik stracił do niego prawie 27 punktów.
Jeżeli tak dalej pójdzie, rodzeństwo Tomasiaków stanie się niebawem jednym z najbardziej rozpoznawalnych klanów sportowych w naszym kraju. Na razie bryluje Kacper, który niedawno został trzykrotnym medalistą olimpijskim, zaliczając wymarzony debiut na igrzyskach. Ale po jego powrocie do ojczyzny pozytywny szum robi się także wokół Konrada. Ten świetnie sobie radzi w zawodach przeznaczonych dla młodych zawodników. Do nich dorzucił w miniony weekend ósme miejsce podczas seniorskich mistrzostw Polski.
"Gdy przyszedłem do szatni, pierwszym, co zrobiłem, było sprawdzenie, który jest Konrad. My się nawzajem obserwujemy, kibicujemy sobie i motywujemy. Myślę, że trochę tej rywalizacji między nami jest, ale raczej w pozytywnym znaczeniu" - przyznał wprost bohater z Predazzo na łamach "skijumping.pl". On sam w jednoseryjnym konkursie sięgnął po złoto, lecz jak widać wynik członka rodziny był dla niego równie ważny. 19-latek zapewne szybko dowiedział się także o sukcesie brata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi doszło do absolutnego pogromu.
Konrad Tomasiak ponownie świętuje. Niebawem czeka go impreza sezonu
23 lutego skoczkowie rywalizowali w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Sportów Zimowych. Województwo śląskie w konkursie przeznaczonym dla juniorów młodszych reprezentował właśnie Konrad Tomasiak. Tuż przed mistrzostwami świata juniorów nie pozostawił on żadnych złudzeń pozostałym przeciwnikom. Już próba oddana w pierwszej serii była kapitalna, ponieważ zakończyła się na 136 metrze. Poza nim granicę 130 metra przekroczył tylko Szymon Sarniak. 16-latek na tym nie poprzestał, ponieważ po przerwie dorzucił 131,5 metra, zapewniając sobie pewny triumf.
Wspomniany wyżej Szymon Sarniak zajął ostatecznie drugą lokatę. Wrażenie robi jednak jego strata do triumfatora. Ta wyniosła aż 26,8 punktu. Lepszej zapowiedzi globalnego czempionatu w Lillehammer po prostu nie można sobie wyobrazić. Konrad Tomasiak oczywiście znalazł się w składzie reprezentacji Polski, która dzięki niemu ma szansę na zdobycie przynajmniej kilku medali. Indywidualny konkurs zaplanowano na 5 marca. "Biało-Czerwoni" powalczą także w drużynie.
Czołowa piątka zawodów:
1. Konrad Tomasiak - 258,8 punktu
2. Szymon Sarniak - 231,7
3. Szymon Byrski - 213,1
4. Michał Obtułowicz - 212,3
5. Kacper Wantulok - 205,7