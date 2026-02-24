Niebywałe, co zrobił Konrad Tomasiak. Ponad 26 punktów, nokaut przed mistrzostwami

Jeżeli tak dalej pójdzie, rodzeństwo Tomasiaków stanie się niebawem jednym z najbardziej rozpoznawalnych klanów sportowych w naszym kraju. Na razie bryluje Kacper, który niedawno został trzykrotnym medalistą olimpijskim, zaliczając wymarzony debiut na igrzyskach. Ale po jego powrocie do ojczyzny pozytywny szum robi się także wokół Konrada. Ten świetnie sobie radzi w zawodach przeznaczonych dla młodych zawodników. Do nich dorzucił w miniony weekend ósme miejsce podczas seniorskich mistrzostw Polski.

"Gdy przyszedłem do szatni, pierwszym, co zrobiłem, było sprawdzenie, który jest Konrad. My się nawzajem obserwujemy, kibicujemy sobie i motywujemy. Myślę, że trochę tej rywalizacji między nami jest, ale raczej w pozytywnym znaczeniu" - przyznał wprost bohater z Predazzo na łamach "skijumping.pl". On sam w jednoseryjnym konkursie sięgnął po złoto, lecz jak widać wynik członka rodziny był dla niego równie ważny. 19-latek zapewne szybko dowiedział się także o sukcesie brata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi doszło do absolutnego pogromu.

Konrad Tomasiak ponownie świętuje. Niebawem czeka go impreza sezonu

23 lutego skoczkowie rywalizowali w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Sportów Zimowych. Województwo śląskie w konkursie przeznaczonym dla juniorów młodszych reprezentował właśnie Konrad Tomasiak. Tuż przed mistrzostwami świata juniorów nie pozostawił on żadnych złudzeń pozostałym przeciwnikom. Już próba oddana w pierwszej serii była kapitalna, ponieważ zakończyła się na 136 metrze. Poza nim granicę 130 metra przekroczył tylko Szymon Sarniak. 16-latek na tym nie poprzestał, ponieważ po przerwie dorzucił 131,5 metra, zapewniając sobie pewny triumf.

Wspomniany wyżej Szymon Sarniak zajął ostatecznie drugą lokatę. Wrażenie robi jednak jego strata do triumfatora. Ta wyniosła aż 26,8 punktu. Lepszej zapowiedzi globalnego czempionatu w Lillehammer po prostu nie można sobie wyobrazić. Konrad Tomasiak oczywiście znalazł się w składzie reprezentacji Polski, która dzięki niemu ma szansę na zdobycie przynajmniej kilku medali. Indywidualny konkurs zaplanowano na 5 marca. "Biało-Czerwoni" powalczą także w drużynie.

Czołowa piątka zawodów:

1. Konrad Tomasiak - 258,8 punktu

2. Szymon Sarniak - 231,7

3. Szymon Byrski - 213,1

4. Michał Obtułowicz - 212,3

5. Kacper Wantulok - 205,7

Konrad Tomasiak (z prawej) świętujący z bratem Kacprem pod skocznią w Predazzo Action Press/Shutterstock East News

Wielka Krokiew Damian Klamka East News

Kamil Stoch na Wielkiej Krokwi Andrzej Iwańczuk East News

