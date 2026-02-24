Niebywałe, co zrobił Konrad Tomasiak. Ponad 26 punktów, nokaut przed mistrzostwami

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Od kilkunastu dni Kacper Tomasiak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. To zasługa aż trzech zdobytych medali na igrzyskach olimpijskich na skoczni w Predazzo. Po cichu na równie dobrego zawodnika wyrasta również jego brat Konrad. 16-latek tuż przed mistrzostwami świata juniorów po raz kolejny pokazał się z kapitalnej strony. Triumfował on w konkursie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drugi zawodnik stracił do niego prawie 27 punktów.

Zawodnik w sportowym kombinezonie i kasku wykonuje skok narciarski na tle ciemnoniebieskiego nieba, w locie nad śnieżnym podłożem, z widocznym numerem startowym oraz nartami z wyraźnie oznakowaną marką.
Konrad TomasiakFoto Marcin Bulanda / PressFocusNewspix.pl

Jeżeli tak dalej pójdzie, rodzeństwo Tomasiaków stanie się niebawem jednym z najbardziej rozpoznawalnych klanów sportowych w naszym kraju. Na razie bryluje Kacper, który niedawno został trzykrotnym medalistą olimpijskim, zaliczając wymarzony debiut na igrzyskach. Ale po jego powrocie do ojczyzny pozytywny szum robi się także wokół Konrada. Ten świetnie sobie radzi w zawodach przeznaczonych dla młodych zawodników. Do nich dorzucił w miniony weekend ósme miejsce podczas seniorskich mistrzostw Polski.

"Gdy przyszedłem do szatni, pierwszym, co zrobiłem, było sprawdzenie, który jest Konrad. My się nawzajem obserwujemy, kibicujemy sobie i motywujemy. Myślę, że trochę tej rywalizacji między nami jest, ale raczej w pozytywnym znaczeniu" - przyznał wprost bohater z Predazzo na łamach "skijumping.pl". On sam w jednoseryjnym konkursie sięgnął po złoto, lecz jak widać wynik członka rodziny był dla niego równie ważny. 19-latek zapewne szybko dowiedział się także o sukcesie brata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi doszło do absolutnego pogromu.

Konrad Tomasiak ponownie świętuje. Niebawem czeka go impreza sezonu

23 lutego skoczkowie rywalizowali w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Sportów Zimowych. Województwo śląskie w konkursie przeznaczonym dla juniorów młodszych reprezentował właśnie Konrad Tomasiak. Tuż przed mistrzostwami świata juniorów nie pozostawił on żadnych złudzeń pozostałym przeciwnikom. Już próba oddana w pierwszej serii była kapitalna, ponieważ zakończyła się na 136 metrze. Poza nim granicę 130 metra przekroczył tylko Szymon Sarniak. 16-latek na tym nie poprzestał, ponieważ po przerwie dorzucił 131,5 metra, zapewniając sobie pewny triumf.

Wspomniany wyżej Szymon Sarniak zajął ostatecznie drugą lokatę. Wrażenie robi jednak jego strata do triumfatora. Ta wyniosła aż 26,8 punktu. Lepszej zapowiedzi globalnego czempionatu w Lillehammer po prostu nie można sobie wyobrazić. Konrad Tomasiak oczywiście znalazł się w składzie reprezentacji Polski, która dzięki niemu ma szansę na zdobycie przynajmniej kilku medali. Indywidualny konkurs zaplanowano na 5 marca. "Biało-Czerwoni" powalczą także w drużynie.

Czołowa piątka zawodów:

1. Konrad Tomasiak - 258,8 punktu

2. Szymon Sarniak - 231,7

3. Szymon Byrski - 213,1

4. Michał Obtułowicz - 212,3

5. Kacper Wantulok - 205,7

Dwóch młodych mężczyzn pozuje ze szczerymi uśmiechami na tle oświetlonej skoczni narciarskiej, jeden z nich trzyma medal olimpijski.
Konrad Tomasiak (z prawej) świętujący z bratem Kacprem pod skocznią w PredazzoAction Press/ShutterstockEast News
Skocznia narciarska otoczona trybunami z widownią, śnieg na zeskoku oraz wokół niego, w tle las i elementy infrastruktury sportowej, barwne banery sponsorów.
Wielka KrokiewDamian KlamkaEast News
Osoba ubrana w czerwoną kurtkę idzie samotnie po zaśnieżonym torze skoczni narciarskiej nocą, podnosi rękę w górę, wokół pada gęsty śnieg, a z obu stron trasy stoją flagi i reklamy.
Kamil Stoch na Wielkiej KrokwiAndrzej IwańczukEast News
